Mozilla a lancé Firefox 152, qui propose des paramètres repensés et des moyens plus rapides de partager du contenu Web, ainsi quune méthode originale pour désactiver le son des onglets bruyants. La principale nouveauté de Firefox 152 est la page des paramètres remaniée. Lentreprise affirme que cette nouvelle présentation offre « une organisation rationalisée, des regroupements plus clairs et une navigation améliorée pour une personnalisation plus facile ». Cette mise à jour napporte pas de nouvelles fonctionnalités dIA, mais le nouveau mode de navigation « Smart Window » de Firefox est toujours en cours de développement.
Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, avec des portages non officiels pour d'autres plateformes, ainsi qu'une version mobile pour Android (voir Firefox pour Android) et iOS.
Récemment, Mozilla a lancé Firefox 152, qui propose des paramètres repensés et des moyens plus rapides de partager du contenu Web, ainsi quune méthode originale pour désactiver le son des onglets bruyants. La mise à jour est disponible sur Windows, macOS et Linux, ainsi que sur Android et iOS. La principale nouveauté de Firefox 152 est la page des paramètres remaniée. Lentreprise affirme que cette nouvelle présentation offre « une organisation rationalisée, des regroupements plus clairs et une navigation améliorée pour une personnalisation plus facile ».
Comme de nombreux utilisateurs trouvent fastidieux et déroutant de fouiller dans les paramètres de leur navigateur web, dautant plus que de nouvelles options de personnalisation sajoutent régulièrement, cette refonte est la bienvenue. Un bon design repose autant sur la clarté et la logique que sur lesthétique. Mais la page « Général » a été supprimée et ses options ont été déplacées vers des sections pertinentes telles que « Apparence », « Accessibilité », etc. Si vous ne trouvez pas un paramètre, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour le localiser.
La nouvelle interface des paramètres de Firefox 152 sinscrit visuellement dans la lignée de la refonte « Firefox Nova » à venir, qui se caractérise également par de nombreux coins arrondis, des cartes aux bordures fines, des dégradés et des espaces blancs.
Firefox 152 permet désormais de désactiver plus facilement et de manière sélective le blocage des traceurs dans les fenêtres de navigation privée. Cela savère utile si un élément ou une partie dune page web semble ne pas fonctionner correctement ou ne peut pas se charger lorsque les traceurs sont bloqués. Les utilisateurs de Linux et de Windows peuvent désormais copier des liens depuis le menu contextuel dun onglet sans avoir à sélectionner longlet au préalable.
Cela fonctionne également lorsque plusieurs onglets sont sélectionnés, ce qui vous permet de copier tous les liens sélectionnés en une seule fois. Firefox introduit également un bouton « Envoyer longlet » dans la barre doutils, bien quil ne soit pas activé par défaut. Pour lajouter, rendez-vous dans « Autres outils » > « Personnaliser la barre doutils » et faites-le glisser depuis la palette de boutons vers la barre doutils.
Vous vous demandez en quoi consiste cette nouvelle façon « particulière » de mettre les onglets en sourdine dans Firefox 152 ? Le navigateur vous permet de taper oui, de taper « mute », « shush » ou « sssh » dans la barre dadresse pour faire apparaître un bouton sur lequel vous pouvez ensuite cliquer afin de mettre en sourdine tous les onglets de toutes les fenêtres Firefox ouvertes qui diffusent du son.
Firefox 152 intègre désormais des dictionnaires de correction orthographique pour les versions téléchargées en croate, anglais (Royaume-Uni), géorgien, persan, slovène, tadjik, tamoul, tibétain, turc, gallois et xhosa.
Autres modifications dans Firefox 152 :
- Loption « Coller » manquante lors de la modification de texte sur certains sites (comme eBay) a été rétablie
- Les images glissées depuis Firefox vers le bureau senregistrent désormais de manière fiable
- Sur les configurations multi-écrans, la fenêtre « À propos de Firefox » souvre sur lécran où Firefox est ouvert
- Le zoom à laide du clavier ou de la souris seffectue par incréments plus fins
- Les téléchargements de PDF souvrent dans des onglets en arrière-plan si longlet source est fermé
- La sélection du texte de droite à gauche à laide des touches fléchées se fait dans le bon sens
- Demande dorigine liée à WebAuthn pour lutilisation des clés daccès sur plusieurs domaines
Sans oublier la série habituelle daméliorations en matière de compatibilité Web et destinées aux développeurs. Cette version ajoute la prise en charge des boutons daction pour les notifications Web, prend en charge la propriété `the-sizing` et ajoute loption `unadjustedMovement` à lAPI Pointer Lock afin que les sites puissent obtenir les « données brutes de mouvement de la souris ». De plus, une nouvelle série de correctifs de sécurité a été intégrée pour garantir une navigation Web aussi sûre que possible pour tous.
Cette mise à jour napporte pas de nouvelles fonctionnalités dIA, mais le nouveau mode de navigation « Smart Window » de Firefox est toujours en cours de développement. Vous pouvez le tester en version bêta en activant la valeur correspondante dans about:config (recherchez « Smart Window » pour la trouver).
Cette annonce rappelle que depuis ses débuts en 2004, Mozilla Firefox incarne lalternative éthique et libre face aux géants du web. Créé pour contrer la domination dInternet Explorer, il sest rapidement imposé comme le champion du respect de la vie privée, de la transparence du code, et de la participation communautaire. Des millions dinternautes à travers le monde ont été conquis par ses valeurs aussi bien que par ses performances.
Mais en 2025, une étrange dissonance sinstalle : le produit va bien, mais lorganisation qui le pilote va mal. Alors que Firefox continue de proposer un navigateur rapide, personnalisable et respectueux des utilisateurs, sa maison-mère, Mozilla Corporation, enchaîne les choix stratégiques déconcertants. Et cette fracture entre un bon produit et une gouvernance dysfonctionnelle fait peser une menace sur lavenir du projet tout entier.
Source : Annonce de Firefox 152
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