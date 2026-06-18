Mozilla a dévoilé une nouvelle feuille de route pour son navigateur web Firefox, offrant une plus grande transparence sur le développement futur du navigateur

Mozilla a dévoilé une nouvelle feuille de route pour Firefox, offrant une plus grande transparence sur le développement futur du navigateur. Parmi les fonctionnalités prévues figurent des raccourcis clavier personnalisables, des conteneurs intégrés, une édition PDF améliorée, la prise en charge des VPN sur mobile, des « Réponses rapides » basées sur lIA, et des améliorations apportées aux « Fenêtres intelligentes ».
Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, lequel met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, avec des portages non officiels pour d'autres plateformes, ainsi qu'une version mobile pour Android et iOS.
Récemment, Mozilla a dévoilé une nouvelle feuille de route pour Firefox, offrant une plus grande transparence sur le développement futur du navigateur. Parmi les fonctionnalités prévues figurent des raccourcis clavier personnalisables, des conteneurs intégrés, une édition PDF améliorée, la prise en charge des VPN sur mobile, des « Réponses rapides » basées sur lIA, des améliorations apportées aux « Fenêtres intelligentes » et un nouveau mode déconomie dénergie pour les appareils mobiles. Cette feuille de route vise à donner aux utilisateurs un aperçu précoce de lavenir de Firefox et la possibilité de contribuer à son évolution.
Voici l'annonce de Mozilla :
Quelles sont les nouveautés de Firefox en juin et quelles sont les prochaines étapes de la feuille de route de Firefox ?
Firefox sest activement attelé à introduire des mises à jour dans les domaines de la productivité, de la confidentialité et de lIA. Du projet Nova aux commandes IA à léchelle du navigateur, en passant par des protections de confidentialité renforcées et de nouvelles façons de sorganiser, lobjectif est simple : vous aider à passer moins de temps à gérer votre navigateur et plus de temps à accomplir vos tâches en ligne.
Mais créer le meilleur navigateur ne se résume pas à proposer de nouvelles fonctionnalités. Il sagit également de les développer en collaboration avec les personnes qui utilisent Firefox au quotidien.
Présentation de la feuille de route de Firefox
Aujourdhui, nous présentons la feuille de route de Firefox afin de donner aux utilisateurs un aperçu plus détaillé de ce que nous développons et une idée de la direction que prendra Firefox à lavenir.
Nous avons toujours développé Firefox de manière transparente, et notre nouvelle feuille de route sinscrit dans cette démarche.
« Certaines des meilleures idées de Firefox proviennent directement des personnes qui lutilisent », a déclaré Ajit Varma, responsable de Firefox. « La feuille de route offre à notre communauté un nouveau moyen de voir ce qui prend forme, de partager plus tôt ses retours dexpérience et de nous aider à orienter nos prochaines étapes. »
La feuille de route met en avant les domaines sur lesquels nous travaillons au sein de Firefox, notamment la productivité, la confidentialité, les performances, lIA et les technologies qui contribuent à améliorer le Web pour tous.
Certains éléments de la feuille de route concernent des fonctionnalités que nous avons déjà présentées ; dautres seront dévoilés au public pour la première fois. Ensemble, ils donneront une image plus claire de la direction que prend Firefox et des domaines dans lesquels nous investissons pour créer un meilleur navigateur.
Voici un aperçu des nouveautés actuellement déployées dans Firefox 152, ainsi que des fonctionnalités que nous développons pour la suite.
Nouveautés de Firefox 152
- Les groupes donglets sont désormais disponibles sur Android : lorsque « juste quelques » onglets se transforment en dizaines, il est difficile de distinguer ce qui est important ou de savoir dans quel onglet se trouvait ce que vous cherchiez réellement. Les groupes donglets aident déjà les utilisateurs de Firefox sur ordinateur à mettre de lordre dans ce chaos. Ils commencent désormais à être déployés sur Firefox pour Android, transformant les onglets mobiles liés entre eux en fils de discussion clairs que vous pouvez nommer, colorer et consulter à nouveau quand vous le souhaitez. La prise en charge diOS suivra plus tard dans lannée.
- Une gestion simplifiée des paramètres de Firefox : nous avons repensé les paramètres de Firefox pour vous permettre de trouver plus facilement ce que vous cherchez, de découvrir des options dont vous ignoriez peut-être lexistence et de personnaliser pleinement Firefox. Ne vous inquiétez pas : vos préférences existantes ne changent pas ; elles sont simplement mieux organisées. Découvrez tous les détails ici et rendez-vous sur le site dassistance de Mozilla pour obtenir des réponses à toutes vos questions sur les paramètres.
- Des protections de la vie privée que vous pouvez réellement voir : vous ne devriez pas avoir à vous soucier des traceurs à chaque fois que vous naviguez. Firefox en bloque automatiquement un grand nombre afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous êtes venu faire. Le nouveau widget « Traceurs bloqués » rend cette protection visible, en indiquant combien de traceurs Firefox a bloqués au fil du temps, quels types dactivités de suivi il a stoppés et comment Firefox fonctionne en arrière-plan.
Prochaines étapes de la feuille de route de Firefox
- Les utilisateurs expérimentés savent que même les petites améliorations defficacité saccumulent au fil du temps. Comptant parmi les fonctionnalités de personnalisation les plus demandées de Firefox, les raccourcis clavier personnalisables vous offrent davantage de contrôle sur la manière dont Firefox sintègre à votre flux de travail, que ce soit pour rationaliser une tâche routinière, adapter Firefox à vos besoins en matière daccessibilité ou simplement parce que vous préférez vos propres raccourcis.
- Conçues pour aider les utilisateurs à gérer leurs tâches quotidiennes liées aux PDF sans quitter le navigateur, les prochaines améliorations en matière dédition de PDF incluront la possibilité de diviser, fusionner et réorganiser des documents directement dans Firefox.
- Les conteneurs multi-comptes, lune des extensions de navigateur les plus appréciées de Firefox, aident les utilisateurs à créer un espace distinct pour chaque aspect de leur vie en ligne et à empêcher que leurs activités professionnelles, personnelles et autres ne sentremêlent. Nous intégrons désormais les conteneurs à lexpérience native de Firefox, afin que davantage dutilisateurs puissent profiter de lun des outils les plus caractéristiques de Firefox sans avoir à installer au préalable une extension.
- Le VPN gratuit intégré à Firefox arrive sur les appareils mobiles, permettant ainsi aux utilisateurs de rester protégés sur un plus grand nombre dappareils quils utilisent au quotidien. Que vous soyez en voyage, que vous vous connectiez à un réseau Wi-Fi public ou que vous naviguiez simplement loin de chez vous, larrivée du VPN sur mobile sinscrit dans le cadre dune initiative plus large visant à rendre les protections de confidentialité de Firefox accessibles où que vous soyez.
- Parfois, le moyen le plus rapide dobtenir des informations est tout simplement de poser une question. Grâce à « Quick Answers », les utilisateurs pourront poser une question à Firefox à laide de leur voix et recevoir une réponse concise générée par lIA directement dans le navigateur, avec des sources disponibles sils souhaitent en savoir plus.
- Nous continuons à développer Smart Window, notre expérience de navigation optionnelle et privée basée sur lIA, conçue pour aider les utilisateurs à obtenir des réponses, à comparer des informations et à mieux comprendre ce quils lisent déjà en ligne. Vous pouvez désormais lessayer sans vous inscrire sur une liste dattente.
- Nous ajoutons le mode Économie dénergie pour vous aider à identifier les onglets qui consomment le plus de ressources sur votre téléphone et à réduire automatiquement leur impact, prolongeant ainsi lautonomie de la batterie sans avoir à gérer en permanence les processus sexécutant en arrière-plan.
Source : Annonce de Mozilla
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Quel est votre avis sur le sujet ?
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