Alphabet Inc. est une société holding multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Mountain View, en Californie. Elle a été créée à la suite d'une restructuration de Google le 2 octobre 2015 et est devenue la société mère de Google et de plusieurs anciennes filiales de Google. Alphabet est cotée dans le segment des grandes capitalisations du Nasdaq. Alphabet a été qualifiée d'entreprise « Big Tech ».
Alphabet est devenue la première entreprise au monde à afficher un bénéfice trimestriel supérieur à 100 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record d'entreprise. Dans ses résultats du deuxième trimestre publiés le 22 juillet, la société a enregistré un résultat net de 112,1 milliards de dollars, soit près de quatre fois plus qu'il y a un an.
Cette performance historique intervient après une année 2025 déjà marquée par une accélération de la croissance d'Alphabet. Lors de la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre 2025, Google avait franchi pour la première fois le seuil des 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, grâce à la croissance de Google Services et de Google Cloud. Sundar Pichai, le PDG de Google, avait alors attribué cette dynamique aux avancées en matière d'IA, notamment avec Gemini 3, et avait annoncé des investissements massifs dans les infrastructures pour 2026.
Selon Fortune, le résultat net d'Alphabet équivaut à un bénéfice trimestriel supérieur au chiffre d'affaires annuel total de 459 entreprises figurant dans le classement Fortune 500. Grâce notamment à une hausse de 82 % du chiffre daffaires de Google Cloud, le chiffre daffaires dAlphabet a progressé de 24 % par rapport à lannée précédente, pour atteindre 119,8 milliards de dollars. Ces résultats records sexpliquent également par les gains considérables générés par les investissements de lentreprise dans la société dIA Anthropic et dans SpaceX, la société dElon Musk.
Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré que ces résultats démontraient que « l'approche globale de l'entreprise en matière d'IA apporte une valeur réelle et mesurable ».
Anthropic et SpaceX : des acteurs clés du succès d'Alphabet en matière d'investissement
Une note de bas de page figurant dans le communiqué de presse sur les résultats du deuxième trimestre dAlphabet a révélé quune grande partie de ce bénéfice record provenait de la rubrique « autres revenus » sélevant à 99 milliards de dollars, qui comprenaient des « plus-values réalisées et latentes » issues du portefeuille dinvestissement dAlphabet. Selon le communiqué de presse de la société, ces plus-values ont ajouté 77,1 milliards de dollars à son résultat net après impôts.
Une grande partie de ces plus-values provient des participations d'Alphabet dans Anthropic, le créateur de Claude, et dans SpaceX, la société spatiale détenue par Elon Musk, dont les valorisations ont toutes deux fortement augmenté au cours du trimestre.
Alphabet a investi 300 millions de dollars dans Anthropic en 2023, et cet investissement a depuis pris une ampleur considérable. Les deux entreprises ont également conclu un partenariat dans le domaine du cloud, dans le cadre duquel Anthropic s'est engagée à acheter d'importantes capacités de calcul à Google Cloud, contribuant ainsi à la croissance rapide de cette activité.
De même, Alphabet détient une participation d'environ 6 % dans SpaceX, qui est entrée en bourse le mois dernier avec une valorisation de 1 770 milliards de dollars. Ces plus-values comptables ont contribué à renforcer le portefeuille d'investissement d'Alphabet et se sont répercutées sur son résultat net.
Malgré ces résultats records, l'action Alphabet a reculé d'environ 3 % lors des échanges après clôture. Les investisseurs restent préoccupés par l'augmentation des dépenses de l'entreprise en matière d'infrastructures d'IA et par la concurrence croissante à laquelle est confrontée sa famille de modèles d'IA « Gemini ».
Alors que les résultats records d'Alphabet illustrent les retombées financières de ses investissements dans l'IA, le groupe avait déjà montré sa volonté de financer cette stratégie sur le long terme.
En février 2026, la maison mère de Google a levé près de 32 milliards de dollars sur les marchés obligataires mondiaux, dont un emprunt sur 100 ans destiné à financer l'IA, une première pour une entreprise technologique depuis Motorola en 1997. Cette opération est un signal fort envoyé à toute l'industrie : la course à l'IA ne se gagnera pas sans une dette massive, et Alphabet entend bien y jouer un rôle pour le siècle à venir. La levée de fonds intervient néanmoins quelques mois après que le PDG Sundar Pichai a mis en garde contre le caractère « irrationnel » de la vague d'investissements dans l'IA, estimant qu'aucune entreprise n'était à l'abri d'un retournement.
Sources : Alphabet, Fortune
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