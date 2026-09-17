Mozilla Firefox 156 est disponible, accélérant l'ouverture des PDF jusqu'à 45 %, réduisant la consommation du processeur pour les fichiers JPG et améliorant les appels vidéo WebRTC sur Windows ARM64

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Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, ainsi qu'en version mobile pour Android et iOS, avec des portages non officiels pour d'autres plateformes telles qu'Oracle Solaris et OpenIndiana.Récemment, Mozilla a publié Firefox 156, qui apporte des améliorations notables en termes de performances ainsi que de nouvelles fonctionnalités spécifiques à certaines plateformes. La visionneuse PDF intégrée au navigateur se lance désormais jusquà 45 % plus rapidement, tandis que lutilisation de la mémoire et du processeur a été optimisée lors du rendu dimages JPEG volumineuses redimensionnées pour sadapter aux pages Web. Pour les utilisateurs Windows équipés de processeurs ARM64, les appels vidéo WebRTC peuvent désormais tirer parti du décodage H264 matériel plutôt que de recourir à une solution logicielle de secours plus lente, ce qui constitue une amélioration significative pour les appareils compatibles.Cette mise à jour apporte des améliorations spécifiques à chaque plateforme qui élargissent les possibilités de contrôle des utilisateurs sur différents systèmes dexploitation. Sous macOS, Firefox peut désormais être configuré pour se lancer automatiquement au démarrage du système directement depuis le menu des paramètres, ce qui simplifie le flux de travail des utilisateurs expérimentés. Mozilla a également déployé une version localisée de Wikipédia ainsi que des suggestions sponsorisées ponctuelles dans la barre dadresse pour les utilisateurs en France, en Allemagne et en Italie, avec la possibilité de désactiver ces fonctionnalités via les paramètres de Firefox Suggest.Plusieurs bugs liés à l'ergonomie ont été corrigés dans cette version. Parmi les corrections notables, citons la prise en charge correcte des fichiers audio FLAC à taux d'échantillonnage élevé dans des conteneurs MP4 pour les sites de streaming tels que Bilibili, la correction du comportement des sous-titres dans les fenêtres «» et la résolution des problèmes liés au réagencement des dossiers de signets. De plus, le navigateur gère désormais plus efficacement le protocole DNS sur HTTPS lorsqu'il rencontre des sites ne prenant pas en charge le protocole HTTPS. Ces améliorations progressives reflètent l'attention constante portée par Mozilla à la stabilité et à la compatibilité multiplateforme alors que Firefox atteint la version 156.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?