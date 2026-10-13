Autres nouveautés et améliorations

l'arithmétique avec types de données dans la fonction CSS calc() ;

; l'option navigate pour les méthodes Notification() et showNotification() ;

pour les méthodes et ; l'interface utilisateur conditionnelle WebAuthn pour les champs de saisie dotés de l'attribut « autocomplete » ;

une valeur de cache pour PerformanceResourceTiming.deliveryType ;

pour ; l'extension WebGL EXT_polygon_offset_clamp sur les appareils compatibles.

Obtenir Firefox 158



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Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la société Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, ainsi quen version mobile pour Android et iOS, avec des portages non officiels pour dautres plateformes telles quOracle Solaris et OpenIndiana.Firefox 158 est désormais disponible au téléchargement et prend en charge d'emblée les images au format JPEG XL. Le format JPEG XL offrirait une meilleure compression que les autres formats d'image, notamment WebP, PNG et le bon vieux JPEG. Il prend en charge une gamme de couleurs plus étendue, le HDR et une profondeur de bits élevée, ainsi que l'animation, les canaux alpha et l'encodage sans perte et progressif.Mozilla a passé plusieurs mois à tester la prise en charge du format JPEG XL dans Firefox, en proposant un bouton d'activation permettant de l'essayer via la page « Labs » du navigateur.La fonctionnalité « Smart Window » de Firefox, ce mode de navigation basé sur lIA qui sappuie sur des fournisseurs de services cloud tels quOpenAI et Alibaba pour faciliter la navigation des utilisateurs, peut désormais remplir les champs de formulaire à leur place, en extrayant les informations pertinentes de leurs autres onglets ouverts ou de leurs données de remplissage automatique enregistrées.En ce qui concerne Firefox et lIA, la fonctionnalité locale et privée « Traductions » du navigateur prend désormais en charge la conversion du texte des pages web vers et depuis lalbanais, le biélorusse et le philippin.Une correction relative au thème Ubuntu a également été intégrée afin que les petits emblèmes des favicons des pages web affichés dans la barre dadresse ne se fondent plus dans la couleur de mise en évidence lorsquils sont sélectionnés.La création de fichiers PDF à partir de pages Web (via la boîte de dialogue dimpression) permet désormais dobtenir des documents « plus accessibles », selon Mozilla, qui précise quun certain nombre de problèmes de rendu des PDF, notamment labsence de symboles mathématiques, ont été résolus.Le défilement des pages Web serait « plus fluide et plus précis » dans Firefox 158, car le navigateur n'arrondit plus les positions de défilement à des pixels d'écran entiers. Cela se remarquera particulièrement lors du défilement sur une page agrandie ou sur des écrans haute résolution.Sur la page « Nouvel onglet » de Firefox, vos fonds d'écran personnalisés précédemment utilisés apparaissent désormais dans le dossier « Vos images ».Firefox 158 apporte également des modifications destinées aux développeurs web, notamment la prise en charge des éléments suivants :Et, bien sûr, une nouvelle série de correctifs de sécurité.Vous pouvez télécharger Firefox 158 à partir du 12 octobre 2026 via le serveur FTP de Mozilla. Vous y trouverez des versions binaires et des programmes d'installation pour tous les principaux systèmes d'exploitation ; il s'agit des mêmes fichiers que ceux vers lesquels renverront les liens du site officiel.Les utilisateurs actuels sous Windows, macOS et Linux (versions binaires) pourront effectuer la mise à jour depuis l'application à partir du 13 octobre. Les dépôts des distributions Linux, les boutiques d'applications (Flathub, Snap) et les autres formats commenceront à proposer cette mise à jour après cette date.Si vous utilisez Ubuntu, vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour télécharger quoi que ce soit. Cette mise à jour, comme toutes les autres, vous sera fournie via une mise à jour automatique depuis le Snap Store.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de Mozilla Firefox ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?