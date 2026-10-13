Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la société Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, ainsi quen version mobile pour Android et iOS, avec des portages non officiels pour dautres plateformes telles quOracle Solaris et OpenIndiana.
Firefox 158 est désormais disponible au téléchargement et prend en charge d'emblée les images au format JPEG XL. Le format JPEG XL offrirait une meilleure compression que les autres formats d'image, notamment WebP, PNG et le bon vieux JPEG. Il prend en charge une gamme de couleurs plus étendue, le HDR et une profondeur de bits élevée, ainsi que l'animation, les canaux alpha et l'encodage sans perte et progressif.
Mozilla a passé plusieurs mois à tester la prise en charge du format JPEG XL dans Firefox, en proposant un bouton d'activation permettant de l'essayer via la page « Labs » du navigateur.
Autres nouveautés et améliorations
La fonctionnalité « Smart Window » de Firefox, ce mode de navigation basé sur lIA qui sappuie sur des fournisseurs de services cloud tels quOpenAI et Alibaba pour faciliter la navigation des utilisateurs, peut désormais remplir les champs de formulaire à leur place, en extrayant les informations pertinentes de leurs autres onglets ouverts ou de leurs données de remplissage automatique enregistrées.
En ce qui concerne Firefox et lIA, la fonctionnalité locale et privée « Traductions » du navigateur prend désormais en charge la conversion du texte des pages web vers et depuis lalbanais, le biélorusse et le philippin.
Une correction relative au thème Ubuntu a également été intégrée afin que les petits emblèmes des favicons des pages web affichés dans la barre dadresse ne se fondent plus dans la couleur de mise en évidence lorsquils sont sélectionnés.
La création de fichiers PDF à partir de pages Web (via la boîte de dialogue dimpression) permet désormais dobtenir des documents « plus accessibles », selon Mozilla, qui précise quun certain nombre de problèmes de rendu des PDF, notamment labsence de symboles mathématiques, ont été résolus.
Le défilement des pages Web serait « plus fluide et plus précis » dans Firefox 158, car le navigateur n'arrondit plus les positions de défilement à des pixels d'écran entiers. Cela se remarquera particulièrement lors du défilement sur une page agrandie ou sur des écrans haute résolution.
Sur la page « Nouvel onglet » de Firefox, vos fonds d'écran personnalisés précédemment utilisés apparaissent désormais dans le dossier « Vos images ».
Firefox 158 apporte également des modifications destinées aux développeurs web, notamment la prise en charge des éléments suivants :
- l'arithmétique avec types de données dans la fonction CSS calc() ;
- l'option navigate pour les méthodes Notification() et showNotification() ;
- l'interface utilisateur conditionnelle WebAuthn pour les champs de saisie dotés de l'attribut « autocomplete » ;
- une valeur de cache pour PerformanceResourceTiming.deliveryType ;
- l'extension WebGL EXT_polygon_offset_clamp sur les appareils compatibles.
Et, bien sûr, une nouvelle série de correctifs de sécurité.
Obtenir Firefox 158
Vous pouvez télécharger Firefox 158 à partir du 12 octobre 2026 via le serveur FTP de Mozilla. Vous y trouverez des versions binaires et des programmes d'installation pour tous les principaux systèmes d'exploitation ; il s'agit des mêmes fichiers que ceux vers lesquels renverront les liens du site officiel.
Les utilisateurs actuels sous Windows, macOS et Linux (versions binaires) pourront effectuer la mise à jour depuis l'application à partir du 13 octobre. Les dépôts des distributions Linux, les boutiques d'applications (Flathub, Snap) et les autres formats commenceront à proposer cette mise à jour après cette date.
Si vous utilisez Ubuntu, vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour télécharger quoi que ce soit. Cette mise à jour, comme toutes les autres, vous sera fournie via une mise à jour automatique depuis le Snap Store.
Source : Mozilla Firefox 158
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Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de Mozilla Firefox ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?
Voir aussi :
Mozilla lance Firefox 157, la dernière version de son navigateur web, avec une refonte de l'interface utilisateur « Nova » et le décodage matériel de la vidéo AV1
Mozilla Firefox 156 est disponible, accélérant l'ouverture des PDF jusqu'à 45 %, réduisant la consommation du processeur pour les fichiers JPG et améliorant les appels vidéo WebRTC sur Windows ARM64
Mozilla Firefox 155 est disponible, améliorant la fonctionnalité « Smart Window », accélérant le chargement des pages grâce à « Happy Eyeballs v3 », et ajoutant QUIC v2 pour les connexions HTTP/3
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