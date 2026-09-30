Mozilla Corporation est une filiale imposable détenue à 100 % par la Fondation Mozilla, qui coordonne et intègre le développement d'applications liées à Internet, telles que le navigateur web Firefox, par une communauté mondiale de développeurs open source, dont certains sont employés par la société elle-même. La société assure également la distribution et la promotion de ces produits. Contrairement à la Fondation Mozilla, à but non lucratif, et au projet open source Mozilla, fondé par la société Netscape Communications Corporation aujourdhui disparue, la société Mozilla est une entité à but lucratif. La société Mozilla réinvestit lintégralité de ses bénéfices dans les projets Mozilla. Lobjectif déclaré de la société Mozilla est duvrer en faveur de lintérêt général de la Fondation Mozilla afin de « promouvoir le choix et linnovation sur Internet ».
Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la société Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, qui met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, ainsi quen version mobile pour Android et iOS, avec des portages non officiels pour dautres plateformes telles quOracle Solaris et OpenIndiana.
Mozilla a publié Firefox 157 le 28 septembre 2026. Il s'agit de la première version stable à intégrer la refonte de l'interface « Project Nova » développée par l'entreprise, ainsi que le décodage matériel de la vidéo AV1 pour les appels WebRTC. Cette mise à jour s'inscrit dans le calendrier de publication habituel de Mozilla, qui prévoit une nouvelle version toutes les deux semaines ; cette même version était entrée en phase de test bêta le 14 septembre.
L'équipe Firefox UX de Mozilla décrit l'objectif de cette refonte comme étant de proposer un navigateur « plus épuré, plus chaleureux, plus rapide et plus adaptable ». La société a indiqué qu'une fois le déploiement de l'interface terminé, elle souhaitait que les utilisateurs l'appellent à nouveau simplement « Firefox », car « Nova » fait référence à la mise à jour du design elle-même, et non à un produit distinct.
La refonte a modifié lapparence des onglets, qui présentent désormais un contour plus adouci et un dégradé de couleurs subtil autour de longlet actif. Les panneaux, menus et boîtes de dialogue des paramètres ont adopté des coins arrondis plus homogènes, les icônes ont été actualisées pour les thèmes clairs et sombres, et lespacement dans linterface a été rééquilibré. La nouvelle palette de couleurs sinspire de limage de marque « feu » de Firefox : des lueurs chaudes associées à des violets fumés profonds.
Les groupes donglets, laffichage fractionné et les onglets verticaux sont désormais plus faciles daccès dans linterface repensée. Le mode compact, une option de mise en page plus dense réclamée par les utilisateurs, fait son retour dans Firefox 157. Ce paramètre était resté présent dans le code de Firefox tout au long de son développement, mais navait plus été proposé régulièrement dans linterface depuis des années.
Firefox 157 ajoute la prise en charge du décodage matériel AV1 lors des appels vidéo WebRTC sur les appareils qui le prennent en charge. Auparavant, Firefox sappuyait sur le décodage logiciel pour les vidéos AV1 lors de ces appels, quel que soit le matériel installé, ce qui imposait une charge plus importante au processeur. Les appareils dotés dun matériel graphique adapté devraient désormais moins chauffer et consommer moins de batterie pendant les appels vidéo, sans quaucun réglage ne soit nécessaire.
Cette version corrige également un bug qui faisait que certaines vidéos HDR 8 bits saffichaient ternes et grises au lieu dafficher correctement le HDR. Mozilla a également corrigé un problème de synchronisation audio-vidéo qui survenait lorsque les utilisateurs modifiaient la vitesse de lecture. Amazon ne figure plus parmi les moteurs de recherche intégrés à Firefox 157, bien que les utilisateurs puissent toujours lajouter manuellement en tant que moteur de recherche personnalisé. Firefox a déjà modifié ses partenaires de recherche par défaut et intégrés par le passé ; le navigateur était passé à Yahoo comme moteur de recherche par défaut en novembre 2014.
Les notes de version bêta de Mozilla pour Firefox 157 mentionnaient également des menus de paramètres rédigés dans un langage plus simple et un bouton permettant de désactiver complètement les fonctionnalités dIA, précisant que les éléments en phase bêta « pourraient ou non » être intégrés à la version finale. Le résumé de Mozilla concernant la version stable ne mentionnait aucune de ces deux fonctionnalités ; on ignore donc si elles ont été intégrées.
Les binaires de Firefox 157 sont désormais disponibles sur les serveurs de fichiers de Mozilla, et la plupart des installations existantes se mettent à jour automatiquement. Cette version fait suite à Firefox 156, sorti deux semaines plus tôt, qui offrait un chargement des PDF jusquà 45 % plus rapide et un décodage matériel H.264 pour les appels WebRTC sur les appareils ARM64. Firefox 157 a étendu ce décodage matériel au format AV1.
Nova sinscrit dans la lignée des plans de conception présentés par Mozilla plus tôt en 2026, lorsque la société avait annoncé des gains de vitesse de chargement des pages de près de 9 %, ainsi que les mêmes objectifs en matière dinterface que ceux désormais présents dans Firefox 157. En juin, Mozilla avait dévoilé une nouvelle feuille de route pour Firefox, offrant une plus grande transparence sur le développement futur du navigateur. Parmi les fonctionnalités prévues figurent des raccourcis clavier personnalisables, des conteneurs intégrés, une édition PDF améliorée, la prise en charge des VPN sur mobile, des « Réponses rapides » basées sur lIA, et des améliorations apportées aux « Fenêtres intelligentes ».
Source : Mozilla
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