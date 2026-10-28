Mozilla Corporation est une filiale imposable détenue à 100 % par la Fondation Mozilla, qui coordonne et intègre le développement dapplications liées à Internet, telles que le navigateur web Firefox, par une communauté mondiale de développeurs open source, dont certains sont employés par la société elle-même. La société assure également la distribution et la promotion de ces produits. Contrairement à la Fondation Mozilla, à but non lucratif, et au projet open source Mozilla, fondé par la société Netscape Communications Corporation aujourdhui disparue, la société Mozilla Corporation est une entité à but lucratif. Elle réinvestit lintégralité de ses bénéfices dans les projets Mozilla. Lobjectif déclaré de la société Mozilla Corporation est duvrer dans lintérêt général de la Fondation Mozilla afin de « promouvoir le choix et linnovation sur Internet ».
Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la société Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, lequel met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, ainsi quen version mobile pour Android (voir Firefox pour Android) et iOS, avec des portages non officiels pour dautres plateformes telles quOracle Solaris et OpenIndiana. Firefox a été créé en 2002 sous le nom de code « Phoenix » par des membres de la communauté Mozilla.
Récemment, Mozilla a lancé une nouvelle campagne publicitaire pour Firefox qui joue sur la nostalgie des débuts dInternet afin de reconquérir les utilisateurs ayant changé de navigateur. « Aujourdhui, Internet vous suit à la trace, vous interrompt et vous demande des autorisations quil a déjà prises. Mais cela na pas toujours été le cas, et ce nest pas ainsi que cela devrait fonctionner », écrit Anthony Enzor-DeMeo, PDG de Mozilla, dans un message publié sur LinkedIn. « Cest ainsi que quelques entreprises ont décidé que cela devait fonctionner, parce que cest rentable. »
« Chez Firefox, nous faisons un pari différent. Vous vous souvenez de nous ? Eh bien, nous sommes toujours là, et nous ne pensons pas quInternet devrait être comme ça » La publicité met en scène des stars virales dInternet dantan, notamment Tay Zonday, rendu célèbre par « Chocolate Rain », Gary Brolsma de « Numa Numa », Noah Ritter, plus connu sous le nom d« Apparently Kid », et Laina Morris, le visage du mème « Overly Attached Girlfriend », entre autres.
Voici l'annonce de Mozilla :
Firefox réunit les plus grands mèmes pour nous rappeler les débuts dInternet
Certains des visages les plus connus du web se sont retrouvés autour dune question cruciale : quest-ce qui a bien pu arriver à Internet ?
Cest vrai : avant tout était un peu moins beau, moins fini. Moins rapide, aussi. Mais cétait notre Internet. À lépoque, Overly Attached Girlfriend voulait tout savoir sur vous. Mais ce nétait pas le cas de votre navigateur. Dancing Matt, lui, pouvait remuer son corps aux quatre coins du monde sans quaucune entreprise ne commence à le pister ni ne cherche à revendre ses données personnelles. Quant à Annoying Orange, le célèbre agrume qui tapait sur les nerfs de tout le monde, elle restait moins agaçante que les fonctionnalités dIA quon veut nous imposer aujourdhui.
Ces figures emblématiques des débuts dInternet nous rappellent une époque où le web était plus libre, plus spontané et surtout plus personnel. Bonne nouvelle : avec Firefox, cet esprit est toujours là, bel et bien vivant !
Nous avons donc « recruté » ces personnalités du web pour remettre en lumière les atouts de Firefox et rappeler à celles et ceux qui lont quitté tout ce quils auraient à gagner à y revenir.
Léquipe derrière ce retour
Pour John Solomon, directeur marketing de Mozilla, lobjectif premier de cette campagne est de retrouver celles et ceux qui ont aimé Firefox et lont utilisé dès ses débuts.
« Je revenais sans cesse à lâge dor de Firefox, quand Internet était vraiment drôle, décalé et passionnant. Mais le véritable défi était de réussir à jouer sur la nostalgie et lhéritage de Firefox sans nous enfermer dans le passé. »
La campagne a été développée par We Believers lune des agences indépendantes les plus récompensées au monde avec nobodys à la production et le collectif Sunny Sixteen à la réalisation.
« Nous souhaitions développer une idée qui ressemble vraiment à Firefox, le navigateur qui défie tous les autres et a façonné lâge dor dinternet en gardant son indépendance face aux géants de la tech. Le but ? Rappeler aux utilisateurs et utilisatrices dhier que ce quils aimaient chez Firefox compte dautant plus aujourdhui », confie Gustavo Lauria, fondateur et directeur commercial de We Believers.
Pour John Solomon, lobjectif de la campagne est atteint : assumer lhistoire de Firefox sans sy enfermer. « Nos partenaires ont trouvé la formule parfaite. Nous voulions rappeler tout ce qui faisait lesprit dInternet à ses débuts. Toutes ces personnes en avaient fait un espace insolite, à la fois créatif, drôle et surprenant. Personne ne cherchait à faire le buzz. Cétaient simplement des gens comme vous et moi qui utilisaient Internet pour le plaisir de partager et de créer. Cest cet Internet que nous voulons préserver. Et cest aussi ce qui fait de Firefox un navigateur particulièrement pertinent aujourdhui : il reste farouchement indépendant et, contrairement aux géants de la tech, ne cherche pas à exploiter toujours davantage ses utilisatrices et utilisateurs, que ce soit pour leur soutirer de largent ou collecter leurs données. »
LInternet que vous avez connu na pas disparu
Que vous ayez utilisé Firefox à ses débuts ou que vous cherchiez simplement une meilleure expérience de navigation, nous sommes toujours là, fidèles aux valeurs qui nous ont guidés à nos débuts. Nous sommes convaincus quInternet doit être ouvert, accessible et façonné par celles et ceux qui lutilisent, et pas seulement par les plateformes qui tirent profit de leur attention et de leurs données.
Concrètement, cela signifie un web que vous pouvez explorer librement, sans vous sentir constamment suivi ni avoir limpression de servir les intérêts dautrui. Un web où vous choisissez la place que les nouvelles technologies occupent dans votre vie. Un web, enfin, où votre navigateur vous protège par défaut. Firefox intègre des protections qui limitent le pistage, vous permet de décider si vous voulez utiliser les fonctionnalités dIA et den personnaliser le fonctionnement, et repose sur un code open source accessible à tous. Pour en savoir plus sur ce qui distingue Firefox, découvrez nos cinq raisons de choisir un navigateur qui fait de vous sa priorité.
Nous le savons : ce nest pas en multipliant les moyens de capter votre attention ou de collecter vos données que lon bâtit un meilleur Internet. Cest en vous donnant plus de liberté pour vous permettre de vous lapproprier.
Le web est à vous
Internet a beaucoup évolué depuis que Numa Numa Guy a gravé sa danse dans nos mémoires. Mais ce qui faisait son charme la créativité, la curiosité, le partage et la liberté dexplorer vaut plus que jamais la peine dêtre préservé.
Depuis ses débuts, Firefox défend ces valeurs et nest pas près dy renoncer. Cest pourquoi nous célébrons celles et ceux qui ont contribué à faire du web ce quil était à ses débuts, tout en rappelant quun Internet plus ouvert et plus humain reste à portée de main.
LInternet des débuts appartient peut-être au passé, mais son esprit, lui, ne nous a jamais quittés. À vous de le retrouver. Aujourdhui et plus que jamais : revenez sur Firefox.
Source : Mozilla
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