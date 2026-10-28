Firefox réunit les plus grands mèmes pour nous rappeler les débuts dInternet



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Mozilla Corporation est une filiale imposable détenue à 100 % par la Fondation Mozilla, qui coordonne et intègre le développement dapplications liées à Internet, telles que le navigateur web Firefox, par une communauté mondiale de développeurs open source, dont certains sont employés par la société elle-même. La société assure également la distribution et la promotion de ces produits. Contrairement à la Fondation Mozilla, à but non lucratif, et au projet open source Mozilla, fondé par la société Netscape Communications Corporation aujourdhui disparue, la société Mozilla Corporation est une entité à but lucratif. Elle réinvestit lintégralité de ses bénéfices dans les projets Mozilla. Lobjectif déclaré de la société Mozilla Corporation est duvrer dans lintérêt général de la Fondation Mozilla afin de « promouvoir le choix et linnovation sur Internet ».Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la société Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, lequel met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, ainsi quen version mobile pour Android (voir Firefox pour Android) et iOS, avec des portages non officiels pour dautres plateformes telles quOracle Solaris et OpenIndiana. Firefox a été créé en 2002 sous le nom de code « Phoenix » par des membres de la communauté Mozilla.Récemment, Mozilla a lancé une nouvelle campagne publicitaire pour Firefox qui joue sur la nostalgie des débuts dInternet afin de reconquérir les utilisateurs ayant changé de navigateur. «», écrit Anthony Enzor-DeMeo, PDG de Mozilla, dans un message publié sur LinkedIn. «» La publicité met en scène des stars virales dInternet dantan, notamment Tay Zonday, rendu célèbre par « Chocolate Rain », Gary Brolsma de « Numa Numa », Noah Ritter, plus connu sous le nom d« Apparently Kid », et Laina Morris, le visage du mème « Overly Attached Girlfriend », entre autres.Voici l'annonce de Mozilla :Certains des visages les plus connus du web se sont retrouvés autour dune question cruciale : quest-ce qui a bien pu arriver à Internet ?Cest vrai : avant tout était un peu moins beau, moins fini. Moins rapide, aussi. Mais cétait notre Internet. À lépoque, Overly Attached Girlfriend voulait tout savoir sur vous. Mais ce nétait pas le cas de votre navigateur. Dancing Matt, lui, pouvait remuer son corps aux quatre coins du monde sans quaucune entreprise ne commence à le pister ni ne cherche à revendre ses données personnelles. Quant à Annoying Orange, le célèbre agrume qui tapait sur les nerfs de tout le monde, elle restait moins agaçante que les fonctionnalités dIA quon veut nous imposer aujourdhui.Ces figures emblématiques des débuts dInternet nous rappellent une époque où le web était plus libre, plus spontané et surtout plus personnel. Bonne nouvelle : avec Firefox, cet esprit est toujours là, bel et bien vivant !Nous avons donc « recruté » ces personnalités du web pour remettre en lumière les atouts de Firefox et rappeler à celles et ceux qui lont quitté tout ce quils auraient à gagner à y revenir.Pour John Solomon, directeur marketing de Mozilla, lobjectif premier de cette campagne est de retrouver celles et ceux qui ont aimé Firefox et lont utilisé dès ses débuts.« Je revenais sans cesse à lâge dor de Firefox, quand Internet était vraiment drôle, décalé et passionnant. Mais le véritable défi était de réussir à jouer sur la nostalgie et lhéritage de Firefox sans nous enfermer dans le passé. »La campagne a été développée par We Believers  lune des agences indépendantes les plus récompensées au monde  avec nobodys à la production et le collectif Sunny Sixteen à la réalisation.« Nous souhaitions développer une idée qui ressemble vraiment à Firefox, le navigateur qui défie tous les autres et a façonné lâge dor dinternet en gardant son indépendance face aux géants de la tech. Le but ? Rappeler aux utilisateurs et utilisatrices dhier que ce quils aimaient chez Firefox compte dautant plus aujourdhui », confie Gustavo Lauria, fondateur et directeur commercial de We Believers.Pour John Solomon, lobjectif de la campagne est atteint : assumer lhistoire de Firefox sans sy enfermer. « Nos partenaires ont trouvé la formule parfaite. Nous voulions rappeler tout ce qui faisait lesprit dInternet à ses débuts. Toutes ces personnes en avaient fait un espace insolite, à la fois créatif, drôle et surprenant. Personne ne cherchait à faire le buzz. Cétaient simplement des gens comme vous et moi qui utilisaient Internet pour le plaisir de partager et de créer. Cest cet Internet que nous voulons préserver. Et cest aussi ce qui fait de Firefox un navigateur particulièrement pertinent aujourdhui : il reste farouchement indépendant et, contrairement aux géants de la tech, ne cherche pas à exploiter toujours davantage ses utilisatrices et utilisateurs, que ce soit pour leur soutirer de largent ou collecter leurs données. »Que vous ayez utilisé Firefox à ses débuts ou que vous cherchiez simplement une meilleure expérience de navigation, nous sommes toujours là, fidèles aux valeurs qui nous ont guidés à nos débuts. Nous sommes convaincus quInternet doit être ouvert, accessible et façonné par celles et ceux qui lutilisent, et pas seulement par les plateformes qui tirent profit de leur attention et de leurs données.Concrètement, cela signifie un web que vous pouvez explorer librement, sans vous sentir constamment suivi ni avoir limpression de servir les intérêts dautrui. Un web où vous choisissez la place que les nouvelles technologies occupent dans votre vie. Un web, enfin, où votre navigateur vous protège par défaut. Firefox intègre des protections qui limitent le pistage, vous permet de décider si vous voulez utiliser les fonctionnalités dIA et den personnaliser le fonctionnement, et repose sur un code open source accessible à tous. Pour en savoir plus sur ce qui distingue Firefox, découvrez nos cinq raisons de choisir un navigateur qui fait de vous sa priorité.Nous le savons : ce nest pas en multipliant les moyens de capter votre attention ou de collecter vos données que lon bâtit un meilleur Internet. Cest en vous donnant plus de liberté pour vous permettre de vous lapproprier.Internet a beaucoup évolué depuis que Numa Numa Guy a gravé sa danse dans nos mémoires. Mais ce qui faisait son charme  la créativité, la curiosité, le partage et la liberté dexplorer  vaut plus que jamais la peine dêtre préservé.Depuis ses débuts, Firefox défend ces valeurs et nest pas près dy renoncer. Cest pourquoi nous célébrons celles et ceux qui ont contribué à faire du web ce quil était à ses débuts, tout en rappelant quun Internet plus ouvert et plus humain reste à portée de main.LInternet des débuts appartient peut-être au passé, mais son esprit, lui, ne nous a jamais quittés. À vous de le retrouver. Aujourdhui et plus que jamais : revenez sur Firefox.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?