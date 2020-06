Côté développeurs

Changements apportés sur Windows, Mac et Linux

Web Render utilise la carte graphique de votre PC ou Mac en lieu et place du CPU pour afficher une page. En résultent des animations et transitions plus fluides, un affichage bien plus rapide, ou encore l’intégration d’effets visuels complexes. Cette technologie avait été intégrée sur Firefox 67, mais elle n’était disponible que pour un très faible nombre d’utilisateurs. Avec Firefox 77, Web Render est désormais disponible par défaut sur les ordinateurs portables Windows 10 fonctionnant sur des GPU Nvidia avec des écrans moyens (<= 3440x1440) et grands (> 3440x1440).

Firefox propose maintenant les recommandations de Pocket aux utilisateurs situés au Royaume-Uni. Ces recommandations sont déjà proposées aux États-Unis, en Allemagne et au Canada depuis deux ans maintenant. Elles s’affichent au moment d’ouvrir un nouvel onglet pour inviter les utilisateurs à lire certains articles mis en avant par Pocket.

Grâce à l’option About :Certificate, il est désormais plus facile de consulter et de gérer les certificats web

:Certificate, il est désormais plus facile de consulter et de gérer les certificats web Des améliorations significatives du débogage JavaScript rendent le chargement et la navigation dans les sources map plus rapides et avec moins de mémoire utilisée au fil du temps. Le support de source map est également devenu beaucoup plus fiable et fonctionnera pour beaucoup plus de cas.

Ajout de la prise en charge de l'API JavaScript String.prototype.replaceAll(), qui permet aux développeurs de renvoyer une nouvelle chaîne avec toutes les correspondances au modèle fourni tout en préservant la chaîne d'origine.

La préférence browser.urlbar.oneOffSearches a été supprimée. Pour masquer les boutons de recherche uniques, décochez les moteurs de recherche sur la page about :preferences#search.

:preferences#search. Divers correctifs de sécurité ont été apporté à cette version.

La liste des applications dans Firefox Options est désormais accessible aux utilisateurs de liseuses.

Les entrées de date / heure ne manquent plus d'étiquettes pour les utilisateurs d'outils d'accessibilité.

Mozilla a lancé Firefox 77 pour Windows, Mac et Linux seulement quatre semaines après le déploiement de Firefox 76. Si tout le monde passe plus de temps sur son navigateur pour apprendre et travailler à domicile, les développeurs de logiciels derrière ces navigateurs ont vu leur cadence de travail être perturbée. Google et Microsoft ont dû ajuster leurs calendriers de publication respectifs du navigateur en raison de la pandémie de coronavirus. En avril, cependant, Mozilla a déclaré que même si « certains de nos concurrents ont dû ralentir ou arrêter le travail », il allait s'en tenir à son calendrier de publication de Firefox 2020.Firefox 77 arrive donc à l'heure dans le cadre de la cadence de sortie du navigateur de quatre semaines. Bien que le calendrier reste inchangé, Mozilla a modifié sa feuille de route pour éviter les modifications de livraison qui pourraient avoir un impact négatif sur l'expérience utilisateur sur les sites Web des gouvernements et des services de santé (voire même des modifications qui pourraient les faire planter). C'est peut-être la raison pour laquelle Firefox 77 n'est pas aussi chargé en fonctionnalités que les versions précédentes.Outre les recommandations de Pocket arrivant au Royaume-Uni (elles sont déjà disponible au Canada, en Allemagne et aux États-Unis depuis avril 2018), il s'agit principalement d'une version pour développeurs.Le débogueur de Firefox est désormais mieux à même de gérer de grandes applications Web avec tous leurs regroupements, rechargements en direct et dépendances. Mozilla promet des améliorations de performances qui réduit l'utilisation de la mémoire au fil du temps. Les sources map devraient également voir leurs performances s'améliorer (certaines sources map en ligne se chargent 10 fois plus rapidement) et une fiabilité améliorée pour de nombreuses configurations. Une source map est un fichier grâce auquel le débogueur peut faire le lien entre le code étant exécuté et les fichiers sources originaux, permettant ainsi au navigateur de reconstruire la source originale et de l'afficher dans le Débogueur.Depuis l'arrivée de Firefox Quantum en novembre 2017, les utilisateurs de Firefox ont été avertis lorsqu'une extension voulait certaines autorisations. Cela se produit principalement lors de l'installation ou lorsque de nouvelles autorisations sont ajoutées lors d'une mise à jour d'extension. Les utilisateurs rejettent parfois ces demandes d'autorisation lors de la mise à jour d'une extension, ce qui les laisse sur une ancienne version. Dans Firefox 77, les développeurs d'extensions peuvent rendre plus d'autorisations disponibles en tant qu'autorisations facultatives, qui ne déclenchent pas de demande d'autorisation lors de l'installation ou de la mise à jour d'une extension. Des autorisations facultatives peuvent également être demandées au moment de l'exécution afin que les utilisateurs voient quelles autorisations sont demandées dans leur contexte.Firefox 77 propose également un nouveau menu de paramètres pour le réseau et le débogueur, une nouvelle option de points d'observation qui combine get / set et un aperçu amélioré des données réseau. Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Web incluent String#replaceAll pour remplacer toutes les occurrences d'une chaîne et les demandes de curseur IndexedDB.Mozilla travaille toujours sur Firefox Preview, une nouvelle version de Firefox pour Android optimisée par GeckoView. Mozilla prévoit de lancer le nouveau Firefox pour Android dans la première moitié de 2020 (il lui reste donc moins d'un mois).Mozilla publie de nouvelles versions de Firefox toutes les quatre semaines. Firefox 78 est actuellement prévu pour juillet.Vous pouvez télécharger Firefox 77 pour desktop maintenant à partir de Firefox.com, quant aux utilisateurs existant ils vont pouvoir être mis à niveau automatiquement. Selon Mozilla, Firefox compte environ 250 millions d'utilisateurs actifs, ce qui en fait une plateforme majeure pour les développeurs Web.Sources : note de version