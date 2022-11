Pour Molly White, le web que nous connaissons aujourd'hui est bien loin de l’idéalisme de ses débuts. Parce que l'idéalisme des débuts du web était convaincant. Il s'agissait d'une nouvelle technologie qui permettrait à chacun, quels que soient ses moyens, d'accéder aux connaissances du monde entier du bout des doigts. Elle offrirait un accès égal à des choses comme la gouvernance et la participation à leurs communautés. Les frontières n'auraient plus d'importance. La vérité rendrait les gens libres.La plupart des gens découvrent le web filtré par les algorithmes des géants du web comme Google et Facebook. Lorsque l'information n'est pas payante, elle est généralement recouverte de publicités. Les entreprises du web exploitent chaque donnée de leurs utilisateurs pour les revendre ou pour établir des profils publicitaires étonnamment détaillés. Les sociétés de médias sociaux optimisent l'engagement au détriment de tout le reste, même si cela signifie radicaliser ou inciter à la haine leurs utilisateurs.« Mais ce "web3" que j'ai commencé à lire l'année dernière, au milieu des publicités du type "la fortune sourit aux courageux" et des fanatiques de la cryptomonnaie qui crient pour "aller sur la lune" et disent à tous les autres de "s'amuser en restant pauvres" ? Ce n'est pas tout à fait comme ça que je m'attendais à ce que nous y arrivions. Mais j'ai peut-être raté quelque chose, me suis-je dit, alors que je commençais à essayer de comprendre ce qu'était le web3 », écrit Molly White.Rappelons que le terme Web3 a été inventé en 2014 par Gavin Wood, un informaticien anglais. À l'époque, il venait de participer au développement de l'Ethereum, la blockchain qui sous-tend l'ether, la deuxième cryptomonnaie la plus populaire après le bitcoin en matière de notoriété et de taille de marché. Wood pense que la conception actuelle du We2 n'est pas une bonne solution, pour plusieurs raisons. « L'une d'elles est qu'il est très difficile de réglementer les nouvelles industries. Le gouvernement est lent, il lui faut un certain temps pour rattraper son retard. Une autre est que les régulateurs sont imparfaits », a-t-il déclaré.« Le problème avec un terme comme "web3", c'est qu'on ne sait pas nécessairement ce que c'est avant que cela ne se produise. On ne sait pas quelle sera l'évolution fondamentale qui entraînera un changement radical dans le web et qui méritera le nom de "web3". En attendant, nous sommes obligés de deviner ce que pourrait être le web3 - à moins d'être un investisseur en capital-risque ou une startup, auquel cas nous devons nous exprimer de manière décisive dans l'espoir d'obtenir un financement, même si nous avons tort. »Selon certains partisans et ses fondateurs, le Web3 est une technologie Internet, radicalement actualisé, qui va débloquer une nouvelle ère de coopération et de créativité humaines. Il s'agira de prendre le Web2 actuel et d'y ajouter des blockchains. L'énorme société de capital-risque Andreessen Horowitz a publié un diaporama vantant les mérites de Web3 et affirmant que « l'Internet tel que nous le connaissons est défectueux ». Un graphique montre un drapeau planté dans le web, orné des logos de Facebook, Google et Apple, avec une légende indiquant qu'il était censé dénoncer « l'oligopole des grandes entreprises technologiques ».L'oligopole d'Andreessen Horowitz ou ses investissements dans les mêmes entreprises Big Tech qu'ils ont maintenant décriées, y compris Facebook, Instagram, et d'autres, n'ont pas été mentionnés de manière ostensible. Les diapositives soulignaient que ce sont maintenant des plateformes comme la place de marché NFT OpenSea qui aideraient à réparer ce web terriblement cassé, injuste et monopolisé, en omettant ostensiblement de mentionner qu'Andreessen Horowitz avait mené plusieurs tours de financement pour OpenSea et qu'OpenSea, à l'époque, détenait une part surdimensionnée du marché NFT. Mais ils n'avaient rien à craindre si OpenSea perdait son monopole, car Andreessen Horowitz a également investi dans d'autres plateformes NFT.« Vous voyez, s'ils arrivent à convaincre les gens que c'est l'avenir du web, ils seront riches... plus riches qu'ils ne le sont déjà. Peu importe si cela s'avère ou non, ou s'ils orientent le web dans la mauvaise direction, ou même s'ils blessent beaucoup de gens », prévient Molly White.« Dans le cadre de mes recherches, j'ai donc abandonné les fondateurs beaux parleurs, les investisseurs en capital-risque avec leurs diapositives et les journalistes techniques des médias grand public qui régurgitaient les arguments de vente sans grande analyse critique, pour passer à quelque chose d'un peu plus concret. J'ai commencé à examiner des projets individuels et à me demander : " Comment va le web3 ? Et ce que j'ai trouvé, c'est que web3 se porte à merveille », ajoute-t-elle.Pour ses fondateurs, les plateformes et les applications construites sur le Web3 ne seront pas détenues par un gardien central, mais par les utilisateurs, qui gagneront leur part de propriété en contribuant au développement et à la maintenance de ces services. « Le Web3 est une façon de gérer le traumatisme de la perte d'un grand avenir possible pour l'Internet », déclare Niels Ten Oever de l'université d'Amsterdam. Beaucoup sont convaincus des potentiels de ce Web3.Selon Wood et ses partisans, dans le Web3, les développeurs ne construisent et ne déploient généralement pas d'applications qui s'exécutent sur un seul serveur ou qui stockent leurs données dans une seule base de données (généralement hébergée et gérée par un seul fournisseur de cloud). Au lieu de cela, les applications Web3 s'exécutent soit sur des blockchains, soit sur des réseaux décentralisés de nombreux serveurs, soit sur une combinaison des deux qui forme un protocole "cryptoéconomique". Ces applications sont souvent appelées "dapps" (decentralized apps - applications décentralisées). Ce terme est très utilisé dans l'espace Web3.« J'ai cherché des projets qui avaient réellement besoin d'une blockchain et qui changeaient de manière crédible le paradigme dans le sens des idéaux déclarés de web3. Le plus souvent, j'ai trouvé des projets qui ramaient dans la direction complètement opposée », écrit Molly White.Le jeu Web3 est un processus de jeu décentralisé dans lequel les activités d'un écosystème de jeu ou d'une plateforme de jeu, en particulier la propriété des actifs de jeu et la prise de décision dans tous les aspects du jeu, sont déléguées loin de toute autorité centrale. De l’avais des partisans des jeux web3, ils offrent l'autosouveraineté, les joueurs pouvant être entièrement propriétaires des actifs du jeu et des objets à collectionner sous forme de NFT numériques.Dans les jeux traditionnels, les joueurs sont propriétaires des biens du jeu et des objets à collectionner, mais ils perdent tous leurs biens lorsqu'ils décident de changer de plateforme de jeu. Selon ces partisans, les jeux Web3 résolvent ce problème en offrant une véritable propriété et une interopérabilité entre les différentes plateformes. Les joueurs peuvent posséder des ressources dans le jeu sur une plateforme et les transférer sur la plateforme suivante.Les jeux "Play-to-earn" ont introduit une classe de gestionnaires rentiers qui supervisaient les travailleurs à bas salaire dans des pays comme les Philippines, le Vietnam et le Venezuela et prenaient une part de leurs gains en échange de leur laisser jouer au jeu en premier lieu. Les jeux basés sur le Web3 permettent aux joueurs de s'engager dans les jeux. Les gens peuvent jouer pour gagner via des cryptomonnaies et des NFT.Lorsqu'elle exploite les espoirs des gens pour un avenir meilleur et leurs craintes quant aux effets du web actuel sur eux-mêmes, leurs enfants et la société, pour les convaincre d'adhérer littéralement à des projets qui n'existeront peut-être jamais ? Lorsqu'il s'agit de contourner les réglementations sur les investissements de départ par le biais d'offres de jetons et de convaincre les gens ordinaires que leur seul moyen d'atteindre la stabilité financière est de parier leurs économies sur des technologies qu'ils ne comprennent pas parce que "c'est l'avenir !". ça vaut la peine d'y prêter attention.Malgré les craintes autour de web3, certaines personnes s'accrochent à l'idée que les cryptomonnaies et les blockchains vont démocratiser le web, résoudre les inégalités de richesse, bancariser les personnes non bancarisées, et peut-être plus. « Le Web3 est une façon de gérer le traumatisme de la perte d'un grand avenir possible pour l'Internet », déclare Niels Ten Oever de l'université d'Amsterdam. Beaucoup sont convaincus des potentiels de ce Web3.Pour Ewan Kirk, entrepreneur en technologie et fondateur de Cantab Capital Partners, il ne faut surtout pas croire au battage médiatique autour du Web3 « il ne va pas changer le monde. Le Web3 n'est qu'une nouvelle version de la technologie blockchain dont nous discutons depuis dix ans. »Pour Ewan Kirk, les bases de données publiques ne sont pas toujours une excellente chose. « Le web est vraiment une base de données publique géante. Mais si vous voulez stocker vos factures, vos listes de clients ou vos données financières, avoir une base de données publique est une très mauvaise idée. » « Vous pourriez, bien sûr, avoir une blockchain privée. Mais alors quel est l'intérêt ? » Se questionne l’entrepreneur en technologie. « Vous pourriez tout aussi bien avoir une base de données SQL privée », ajoute-t-il.Neel Chauhan, Ingénieur Génie logiciel chez Microsoft, soutien que le Web3 est en fait centralisé , tout comme Web2 l'était. Selon lui, le Web3 est juste une version pire de Web2.Molly White trouve que l'industrie technologique « est pleine de gens qui se promènent avec leurs diapositives fantaisistes, débitant des absurdités sur leurs idées révolutionnaires, irréalisables qui s'épuiseraient aux dépens de quelques fondateurs de startups et de quelques riches. » Pour Molly White, lorsqu'une industrie entière émerge et commence à vendre au grand public l'idée qu'un meilleur web n'est possible que grâce à une technologie qui ne semble pas être à la hauteur de la tâche ?Source : VidéoQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du Web3 ? Pensez-vous que le projet aboutira ?Pensez-vous que l'on soit en présence d'une absurdité ? Pourquoi ?