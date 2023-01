En deuxième position, on trouve Yahoo avec 2,95 %. C'est assez surprenant, car la plupart des gens ne considéreraient pas Yahoo comme un concurrent de premier plan, compte tenu de son déclin rapide. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Bing n'a pas réussi à dépasser Yahoo, même si le premier est soutenu par l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde et que le second n'est plus mentionné aussi souvent.Bing parvient à égaler les 2,95 % de Yahoo, mais cela semble indiquer que le moteur de recherche a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser avec des entreprises comme Google. La décision de Yahoo de renoncer à acquérir Google à un stade précoce sera certainement un point sensible pour l'entreprise, et cela incitera les organisations prospères à réfléchir davantage aux décisions d'acquisition. Cependant, Yahoo s'appuyant en réalité sur Bing, on peu donc considérer que Bing est 2eme après Google avec un total de plus de 5,90 % si on totalise les deux.Le moteur de recherche russe Yandex arrive en troisième position avec une part de 0,47 % du volume total des recherches. Bien qu'il s'agisse d'une plateforme d'origine russe, Yandex n'a même pas réussi à atteindre une position dominante dans son pays d'origine. 76,11 % des recherches effectuées en Russie l'ont été par le biais de Google, ce qui montre bien que le statut omniprésent de Google résiste aux gouvernements qui tentent de donner un coup de pouce aux plateformes locales.Naver arrive en quatrième position avec 0,44 %. Il s'agit d'un moteur de recherche sud-coréen qui a été lancé en 1999. Il n'a pas connu une grande croissance, mais il reste une plateforme de niche pour les Sud-Coréens. On note l'absence des tueurs présumés de Google, comme Duck Duck Go, dont l'approche axée sur la protection de la vie privée n'a pas semblé trouver d'écho auprès de nombreux utilisateurs dans le monde.Source : SimilarwebQu'en pensez-vous ?Un moteur de recherche arrivera-t-il un jour à concurrencer Google ?