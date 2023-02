Ces traits de personnalité peuvent rendre l'esprit critique plus difficile. Cela peut conduire les porteurs de ces traits de personnalité à établir des liens qui ne sont pas réellement objectifs ou factuellement corrects.Il ne faut pas oublier que ces traits de personnalité ne sont pas exactement une invention moderne. Bien que ce soit le cas, l'accès à l'internet exacerbe la tendance des individus présentant ces traits à avoir accès à des théories de conspiration qu'ils utiliseraient ensuite immédiatement pour combler les lacunes avec une logique défectueuse.L'étude en question a porté sur 1 483 personnes, qui ont été soumises à un large éventail de tests de personnalité. Elles ont ensuite été soumises à un test destiné à évaluer leur capacité à repérer les fausses informations relatives à Covid-19. Dix-huit informations leur ont été données, dont six étaient factuelles, six incorrectes et six n'avaient pas de contexte suffisant pour prouver quoi que ce soit.Les participants à cette étude étaient assez enclins à l'effet Barnum, c'est-à-dire qu'une information généralisée semble ne concerner qu'eux plutôt que d'être une déclaration vague qui s'applique en réalité à un certain nombre de personnes. Cet effet peut être utilisé de manière malveillante, car c'est le genre de chose qui peut potentiellement amener les gens à croire des choses qui ne sont pas vraies.Les résultats de cette étude sont très intéressants, car ils mettent en lumière la désinformation et la façon dont elle tend à se propager. L'accès à une telle quantité d'informations peut être accablant, et des efforts supplémentaires doivent être déployés pour trouver une solution.Source : Revue Personality and Individual Differences Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous cette étude crédible ou pertinente ?A votre avis, existent-ils d'autres facteurs qui peuvent influencer la sensibilité d'une personne aux fake news ?