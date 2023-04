L'amélioration des performances sur les PC Windows équipés de GPU Intel est obtenue grâce à l'activation du décodage logiciel de vidéo. Les gains de performance proviennent de la réduction des exigences du GPU et s'accompagnent d'une amélioration de la qualité vidéo lors de la réduction d'échelle.Le raccourci Cmd/Ctrl + Shift + T a été étendu de sorte que s'il n'y a plus d'onglets à restaurer dans la session en cours, les utilisateurs peuvent continuer à restaurer les onglets d'une session précédente. Les utilisateurs ont également la possibilité de fermer les onglets de la liste des onglets (affichée en cliquant sur ˅ dans la barre d'onglets) en utilisant le bouton du milieu de la souris -- ce comportement ne s'appliquait auparavant qu'aux onglets visibles.Ceux qui utilisent le gestionnaire de mot de passe de Firefox bénéficient d'un ajout utile avec une option supplémentaire pour afficher le mot de passe lors d'un clic droit dans un champ de mot de passe.Le paramètre de sécurité maximal de la protection renforcée contre le suivi de Firefox - Strict - devient également plus efficace pour bloquer les tentatives de suivi intersites grâce à l'extension de sa liste de paramètres de suivi connus qui sont supprimés des URL.Une dernière amélioration pour ceux qui utilisent une version non-Snap de Firefox dans Ubuntu est la possibilité d'importer les données du navigateur à partir du paquet Chromium Snap. Bien que les installations Snap de Firefox ne soient pas actuellement prises en charge, Mozilla promet de rectifier cela dès que possible.La mise à jour est complétée par la pléthore habituelle de correctifs de sécurité, une API Javascript dépréciée (U2F) est maintenant désactivée par défaut, et il y a aussi une poignée de changements pour les développeurs.Firefox 112.0 est disponible dès maintenant en téléchargement libre et gratuit pour Windows, Mac et Linux. Il est rejoint par Firefox ESR 102.10.0 pour ceux qui ont choisi de se retirer du cycle de publication rapide. Firefox 112.0 pour Android est également en cours de déploiement, les utilisateurs ayant la possibilité d'être invités à traiter les liens qui s'ouvrent dans d'autres applications, ainsi qu'un geste d'actualisation pour recharger les pages. Les utilisateurs devraient également être en mesure de lire des vidéos en 10 bits et d'éviter les problèmes liés aux vidéos YouTube lues en plein écran.Source : Mozilla Avez-vous testé la dernière version du navigateur Firefox ? Qu'en pensez-vous ?Selon vous, les nouvelles fonctionnalités apportées par Mozilla sur Firefox seront-elles suffisantes pour attirer de nouveaux utilisateurs ?