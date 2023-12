Puisqu'on se prépare à l'année du bureau Wayland, Firefox 121 promet de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de Linux en activant le support de Wayland par défaut au lieu de XWayland. Ce changement permettra la prise en charge des gestes du pavé tactile/de l'écran tactile, des paramètres DPI par moniteur, de meilleures performances graphiques, et plus encore. Wayland est un protocole de serveur d'affichage, ainsi qu'une bibliothèque logicielle libre disponible sur les systèmes d'exploitation GNU/Linux. Wayland fournit un moyen pour les gestionnaires de fenêtres composite de communiquer directement avec les applications graphiques ainsi que le matériel vidéo.Cependant, Mozilla note qu'en raison des limitations actuelles du protocole Wayland, Firefox nécessitera une interaction supplémentaire de l'utilisateur ou une modification du shell ou de l'environnement de bureau pour les fenêtres Picture-in-Picture, recommandant aux utilisateurs de GNOME d'utiliser le PiP en haut et aux utilisateurs de KDE Plasma de définir une règle spéciale pour les fenêtres dans les paramètres.Toujours pour les utilisateurs de Linux, Mozilla construit désormais des paquets DEB en même temps que le paquet binaire pour Firefox, ce qui permet aux utilisateurs d'Ubuntu/Debian d'installer la dernière version du navigateur web open-source sur leur système. Mozilla a récemment annoncé son propre dépôt de paquets DEB pour Firefox Nightly, on pourrait donc le voir migrer vers les paquets stables avec la prochaine version de Firefox.Par ailleurs, la prochaine version de Firefox promet de permettre aux utilisateurs de forcer le soulignement des liens sur les sites web. Selon Mozilla, cette fonctionnalité pourrait être utile aux personnes souffrant d'achromatopsie. De plus, la fonction Cookie Banner Blocker semble être activée dans d'autres pays et la fonction Quick Actions in Address Bar (Actions rapides dans la barre d'adresse) est à nouveau présente dans les versions bêta.Pour les développeurs web, Firefox 121 promet un débogueur Firefox amélioré qui introduit une nouvelle option pour désactiver le débogueur ; mot-clé sur la page actuelle, ajoute le support pour les mots-clésetà la propriété CSS text-indent, et ajoute le support pour l'équilibre: afin d'améliorer l'apparence des blocs de texte courts de plusieurs lignes.De plus, Firefox 121 ajoutera finalement le support pour le sélecteur, ajoute le support pour l'élimination de l'appel tail dans le langage WebAssembly pour améliorer le support pour les langages fonctionnels, et ajoute le support pour le chargement paresseux des iframes ().Mozilla prévoit de publier Firefox 121 le 19 décembre 2023. D'ici là, on peut télécharger la dernière version bêta de Firefox 121 depuis le site officiel si on souhaite tester les nouvelles fonctionnalités, mais gardez à l'esprit qu'il ne faut pas utiliser une version pré-version pour le travail de production.Source : Mozilla FirefoxQuel est votre avis sur le sujet ?