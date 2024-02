Le volume des moteurs de recherche traditionnels chutera de 25 % d'ici à 2026, en raison des chatbots IA et autres agents virtuels

", a déclaré Alan Antin, vice-président analyste chez Gartner. "La GenAI faisant baisser le coût de la production de contenu, il y a un impact sur les activités telles que la stratégie des mots clés et l'évaluation de l'autorité du domaine du site web. Les algorithmes des moteurs de recherche valoriseront davantage la qualité du contenu pour compenser la quantité de contenu généré par l'IA, car l'utilité et la qualité du contenu restent primordiales pour le succès dans les résultats de recherche organique.L'accent sera également mis sur le filigrane et d'autres moyens d'authentifier les contenus de grande valeur. Les réglementations gouvernementales du monde entier obligent déjà les entreprises à rendre des comptes, car elles commencent à exiger l'identification des contenus marketing créés par l'IA. Cela jouera probablement un rôle dans la manière dont les moteurs de recherche afficheront ce contenu numérique.", a déclaré M. Antin. "GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prédictions de Gartner crédibles ou pertinentes ?