Le navigateur Opera déclare qu'il continuera à prendre en charge uBlock Origin et les extensions Manifest V2, même après l'abandon de Google Chrome

Bonjour aux utilisateurs d'Opera !Nous avons reçu beaucoup de questions sur la transition de Chromium vers Manifest V3, et plus particulièrement sur la façon dont votre expérience d'Opera avec les extensions et les fonctionnalités telles que le blocage des publicités sera affectée. Bonne nouvelle : Nous prévoyons de continuer à prendre en charge les extensions Manifest V2 dans Opera, indépendamment de ce qui se passera dans les autres navigateurs. Cela signifie que les utilisateurs des navigateurs d'Opera doivent s'attendre à continuer à utiliser des versions non dégradées de leurs extensions de blocage de publicités préférées.Opera continuera, bien sûr, à offrir un blocage robuste des publicités intégrées, indépendamment de ce qui se passe avec les extensions de bloqueurs de publicités. C'est ce que nous faisons depuis 2016, lorsque nous avons été le premier navigateur à offrir cette fonctionnalité.Le cadre dans lequel les extensions de navigateur s'exécutent dans Chromium passe de l'actuel Manifest V2 à Manifest V3. Cela signifie qu'un grand nombre d'extensions construites sur le cadre précédent devraient cesser de fonctionner sur des navigateurs comme Chrome. C'est d'ailleurs déjà le cas pour beaucoup d'entre elles.Opera est construit sur Chromium, le code open-source qui alimente également Chrome. Cela signifie que les changements apportés à Chromium ont généralement des répercussions sur Opera. Cela signifie également que nous pouvons toujours apporter nos propres modifications à cette base de code partagée.Bien que nous voulions être en mesure d'offrir le meilleur support possible, nous nous concentrerons sur le maintien d'une expérience sûre et sécurisée pour les utilisateurs, à la fois dans notre boutique d'extensions et avec des extensions provenant de sources extérieures. Dans les jours et les semaines à venir, nous prendrons contact avec certains développeurs d'extensions afin de déterminer la meilleure façon de procéder et la plus sûre.Pour vous, cela signifie que vous pourrez continuer à utiliser des extensions telles que uBlock Origin sans interruption, au lieu de passer à la version plus dépouillée de uBlock Origin Lite.Vous avez été nombreux à vous inquiéter de l'avenir des extensions et des fonctionnalités de protection de la vie privée telles que le blocage des publicités. Nous sommes heureux de vous annoncer que le bloqueur de publicités natif d'Opera n'est pas du tout affecté par ces changements. Il continuera d'être disponible au-delà de la date butoir de juin 2025 prévue pour Manifest V2.Le bloqueur de publicité intégré d'Opera est disponible d'emblée, ne nécessite aucune extension ou installation supplémentaire et peut être personnalisé selon vos souhaits. Il rend votre navigateur plus propre, plus sûr et plus privé - sans oublier qu'il est plus rapide, puisque les pages web se chargent jusqu'à 90 % plus vite sans l'encombrement supplémentaire des publicités volumineuses.Pour tous ceux qui, au cours des huit dernières années, ont bénéficié de notre système natif de blocage des publicités pour accélérer leur navigation et tenir les publicités intrusives à distance, absolument rien ne changera - à l'exception d'améliorations et de mises à jour visant à continuer à améliorer votre expérience.Nous vous tiendrons au courant de l'état des extensions dans Opera au fur et à mesure de l'évolution de la situation. En attendant, vous pouvez continuer à profiter de vos extensions comme avant.