Au début de l'année 2025, Meta a annoncé abandonner la vérification des faits par des tiers sur ses plateformes de médias sociaux. La plateforme la remplacera par un système axé sur la communauté, similaire aux notes communautaires de X d'Elon Musk. L'entreprise affirme que cette mesure vise à "".Ces changements suggèrent que les dirigeants de Meta cherchent à s'attirer les faveurs de Donald Trump, qui accuse régulièrement l'entreprise de censure. Mais en dehors des États-Unis, ce changement n'est pas forcément apprécié. Au Brésil notamment, le gouvernement avait donné à Meta un délai de 72 heures pour expliquer sa politique dans le pays.En réponse, Meta vient d'annoncer au Brésil qu'il ne mettrait pas encore fin aux vérifications de faits en dehors des États-Unis. Le géant des médias sociaux a assuré au Brésil que sa politique ne s'étendrait pas à d'autres pays tant que Meta n'aurait pas entièrement testé un nouveau système de "" qui remplacera les vérificateurs de faits tiers.", peut-on lire dans la réponse de l'entreprise. Ce système permet aux utilisateurs ordinaires de laisser des notes sur des messages potentiellement trompeurs, selon un modèle similaire à celui popularisé par X.Le Brésil, qui compte plus de 200 millions d'habitants, est l'un des pays les plus préoccupés par la décision de Meta d'affaiblir les contrôles de la désinformation. Le bureau du procureur général (AGU), qui a lancé l'ultimatum à Meta sous la menace de mesures juridiques, s'est déclaré "" par certains aspects de la réponse de l'entreprise.Meta a confirmé que des restrictions plus souples sur des sujets tels que le genre et l'identité sexuelle s'appliqueraient au Brésil, afin de permettre "". L'AGU a déclaré que cela "". "En conséquence, le bureau du procureur général, le ministère de la justice, le ministère des droits de l'homme et le service de communication de la présidence organiseront une audience publique pour discuter de la nouvelle politique de Meta. Initialement prévue pour le 16 janvier, l'AGU a déclaré par la suite qu'elle aurait besoin de plus de temps pour "".Dans sa réponse, Meta avait déclaré qu'elle "" et qu'elle "".Le nouveau ministre brésilien des communications, Sidonio Palmeira, a déclaré lors de sa prise de fonction le 14 janvier que les nouvelles mesures de Meta "". "Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a défendu sa décision, affirmant que les vérificateurs de faits étaient "", et a ajouté que le programme avait conduit à "". Sa décision a été largement perçue comme une tentative d'apaisement du président élu Donald Trump, dont la base de soutien conservatrice se plaint depuis longtemps que la vérification des faits sur les plateformes technologiques est un moyen de restreindre la liberté d'expression et de censurer les contenus de droite.L'International Fact-Checking Network a mis en garde contre les conséquences dévastatrices si Meta élargit son changement de politique au-delà des frontières américaines, aux programmes de l'entreprise couvrant plus de 100 pays. En effet, un rapport révèle qu'à la suite de ce changement, les utilisateurs de Facebook, appartenant à Meta, ont plus de liberté pour publier un large éventail de remarques désobligeantes sur les races, les nationalités, les groupes ethniques, les orientations sexuelles et les identités de genre.En outre, face à cette situation, de nombreux utilisateurs cherchent maintenant comment supprimer Facebook et Instagram. Un rapport de Google Trends montre que les utilisateurs cherchent des alternatives. "". Ces termes ont connu une hausse de popularité explosive, augmentant de plus de 5 000 % par rapport aux périodes précédentes.Fait intéressant concernant le Brésil, la Cour suprême du Brésil a adopté une position ferme sur la réglementation des plateformes de médias sociaux. En 2024, le juge Alexandre de Moraes a bloqué la plateforme X d'Elon Musk pendant 40 jours pour ne pas s'être conformé à une série d'ordonnances judiciaires contre la désinformation en ligne.Pensez-vous que les inquiétudes du Brésil sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur la réponse de Meta ?