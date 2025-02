Firefox Translations supporte maintenant plus de langues que jamais ! Les pages en chinois simplifié, japonais et coréen peuvent maintenant être traduites et le russe est maintenant disponible comme langue cible pour la traduction.





La fonction de remplissage automatique des cartes de crédit est maintenant progressivement déployée pour tous les utilisateurs dans le monde entier.





L'accès au Chatbot IA est maintenant progressivement déployé pour tous les utilisateurs. Pour utiliser cette fonctionnalité optionnelle, choisissez AI Chatbot dans la barre latérale ou dans Firefox Labs. Ensuite, complétez la sélection du fournisseur pour voir l'interface de chat devenir disponible dans la barre latérale.





Firefox applique désormais la transparence des certificats, exigeant des serveurs web qu'ils fournissent une preuve suffisante que leurs certificats ont été divulgués publiquement avant qu'ils ne soient reconnus. Cela n'affecte que les serveurs utilisant des certificats émis par une autorité de certification dans le programme Root CA de Mozilla.





En outre, le mécanisme de vérification de la révocation des certificats CRLite est également déployé progressivement, améliorant considérablement les performances de ces vérifications.





Firefox inclut maintenant des protections pour empêcher les sites d'abuser de l'API de l'historique en générant des entrées d'historique excessives, qui peuvent rendre difficile la navigation avec les boutons de retour et d'avance en encombrant l'historique. Cette intervention garantit que de telles entrées, à moins que l'utilisateur n'interagisse avec elles, sont ignorées lors de l'utilisation des boutons Précédent et Suivant.





Les utilisateurs de macOS et de Linux ont désormais la possibilité de ne fermer que l'onglet en cours si le raccourci clavier Quitter est utilisé alors que plusieurs onglets sont ouverts dans la fenêtre.

Des améliorations ont été apportées à la fonction de traduction afin de réduire la probabilité que les modèles inventent de nouveaux mots dans certaines circonstances. Diverses améliorations de sécurités ont également été déployer.

La nouvelle disposition des Nouveaux onglets, précédemment déployée dans Firefox 134 pour les utilisateurs des États-Unis, est maintenant disponible dans tous les pays où les Histoires sont disponibles. Le logo a été repositionné pour donner la priorité à la recherche sur le Web, aux raccourcis et aux histoires recommandées en haut de la page. La mise à jour inclut également des changements dans l'interface des cartes pour les histoires recommandées et permet aux utilisateurs avec des écrans plus grands de voir jusqu'à quatre colonnes pour une meilleure utilisation de l'espace.





La case à cocher « Ne pas suivre » a été supprimée des préférences. Si vous souhaitez demander aux sites web de respecter votre vie privée, vous pouvez utiliser le paramètre « Demander aux sites web de ne pas vendre ou partager mes données ». Cette option s'appuie sur le Contrôle mondial de la protection de la vie privée

(Global Privacy Control - GPC).





(Global Privacy Control - GPC). L'élément de menu « Copier sans suivi de site » a été renommé « Copier un lien propre » afin de clarifier les attentes quant à l'action de cette fonctionnalité. L'option « Copier un lien propre » est une approche basée sur une liste qui permet de supprimer les paramètres de suivi connus des liens. Cette option peut également être utilisée pour les liens en texte brut.





Les binaires Linux sont désormais fournis au format XZ, remplaçant l'ancien format BZ2, ce qui permet un déballage plus rapide et des fichiers plus petits.

Un avertissement est maintenant affiché lorsque la visibilité du contenu est utilisée sur des éléments où le confinement de la taille ne s'applique pas.





Introduction d'une nouvelle commande de console $$$ qui permet d'effectuer une recherche dans la page, y compris à l'intérieur des racines d'ombre.





Amélioration du débogage des extensions Web : Les travailleurs sont désormais disponibles dans le sélecteur de contexte de la console et les points d'arrêt fonctionnent correctement dans les scripts de contenu.

Ajout de la prise en charge d'un mécanisme d'échange de clés post-quantique (mlkem768x25519) pour HTTP/3.





Les valeurs d'attribut qui indiquent les coordonnées de PointerEvent peuvent maintenant être des valeurs fractionnaires plutôt que des entiers. Cela permet aux applications web de gérer les événements avec des coordonnées plus précises lorsque l'élément cible est transposé par CSS et/ou que la fenêtre de visualisation est agrandie.





Le comportement des événements mouseenter, mouseleave, pointerenter et pointerleave a été modifié pour améliorer la conformité aux spécifications lorsque la dernière cible de l'événement mouseover ou pointerover est supprimée.





Ajout de la prise en charge de la méthode WebAuthn getClientCapabilities().

En janvier 2011, Mozilla a dévoilé un nouveau projet allant dans le sens de la protection des données des utilisateurs : Do Not Track. Concrètement, Do Not Track permet de configurer Firefox pour que celui-ci signale aux sites et plateformes publicitaires que l'utilisateur ne souhaite pas être tracé. Cette préférence est transmise par un header HTTP à chaque clic ou à chaque page visitée.Cependant, un rapport de décembre 2024 a révélé que Mozilla prévoyait d'abandonner le support de l'option "Do Not Track" (DNT) avec l'arrivée de Firefox 135. Selon Mozilla, le DNT n'a jamais été contraignant sur le plan juridique. Sa mise en œuvre dépendait de la bonne volonté des éditeurs de sites, et peu d'entre eux ont choisi de s'y conformer. Pire encore, certains acteurs peu scrupuleux utilisaient la présence du signal DNT comme une indication des utilisateurs soucieux de leur vie privée, ce qui pouvait paradoxalement conduire à une exploitation accrue de leurs données.Ce début de février 2025, Firefox 135 est maintenant disponible, et on peut confirmer la disparition du paramètre Do Not Track. Selon la note de présentation de Firefox 135, ""En remplacement, Firefox 135 introduit le paramètre "".Fait intéressant, le lancement de Firefox 135 intervient alors que le navigateur web connaît un déclin progressif depuis le début de la dernière décennie et que sa survie semble plus menacée que jamais. Les données de StatCounter pour le mois de novembre 2023 montrent que Firefox ne détient plus que 3,23 % de part de marché. Firefox se rapproche ainsi dangereusement des 2 % de part de marché en dessous duquel certains sites Web gouvernementaux (américains et britanniques, par exemple) cessent de supporter un navigateur. Une telle situation pourrait précipiter l'effondrement du navigateur.Voici les particularités de Firefox 135 selon la note de présentation :Pensez-vous que ce choix de Mozilla est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur Firefox 135 ?