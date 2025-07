Mozilla annonce la disponibilité générale de Firefox 141 : le navigateur web ajoute le regroupement des onglets par IA, la conversion d'unités dans la barre d'adresse et apporte des gains de mémoire sous Linux

Firefox 141 est désormais disponible : le navigateur web ajoute le regroupement des onglets par IA, la conversion d'unités dans la barre d'adresse et des gains de mémoire sous Linux

Modifications pour les développeurs Web



HTML



L'attribut HTML webkitdirectory et la propriété HTMLInputElement.webkitdirectory correspondante sont désormais partiellement pris en charge sur Firefox Android. L'attribut peut être défini pour indiquer qu'un élément <input type="file"> doit proposer la sélection de répertoires plutôt que de fichiers. Notez que les entrées de fichiers renvoyées pour le dossier sélectionné contiennent toujours une chaîne vide dans ( File.webkitRelativePath ), ce qui signifie que l'utilisation de webkitdirectory n'est pas adaptée aux cas d'utilisation où des informations sur la structure du répertoire sont nécessaires.

L'attribut HTML et la propriété correspondante sont désormais partiellement pris en charge sur Firefox Android. L'attribut peut être défini pour indiquer qu'un élément doit proposer la sélection de répertoires plutôt que de fichiers. Notez que les entrées de fichiers renvoyées pour le dossier sélectionné contiennent toujours une chaîne vide dans ( ), ce qui signifie que l'utilisation de n'est pas adaptée aux cas d'utilisation où des informations sur la structure du répertoire sont nécessaires. CSS



La propriété CSS font-variant-emoji vous permet de définir un style de présentation par défaut pour l'affichage des emojis.

La propriété CSS vous permet de définir un style de présentation par défaut pour l'affichage des emojis. JavaScript



La propriété d'accès variants est désormais prise en charge sur les instances Intl.Locale . Cette propriété renvoie les variantes associées à une locale sous la forme d'une chaîne d'identificateurs séparés par des tirets ( - ). Elle offre un moyen plus robuste d'obtenir et de définir les sous-balises de variante d'un identificateur de langue, par opposition à l'analyse ou à la modification manuelle d'une chaîne locale.

La propriété d'accès est désormais prise en charge sur les instances . Cette propriété renvoie les variantes associées à une locale sous la forme d'une chaîne d'identificateurs séparés par des tirets ( ). Elle offre un moyen plus robuste d'obtenir et de définir les sous-balises de variante d'un identificateur de langue, par opposition à l'analyse ou à la modification manuelle d'une chaîne locale. HTTP



La directive "cache" de l'en-tête de réponse Clear-Site-Data efface désormais le bfcache (cache avant-arrière). Cela permet à un site de s'assurer que si quelqu'un navigue en arrière après qu'un utilisateur s'est déconnecté, les informations privées qui étaient visibles lors de la session initiale ne seront pas exposées).





Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 470 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Mozilla a publié Firefox 141, apportant une série d'améliorations en termes de productivité, de performances et de plateformes à ce navigateur web très populaire. L'une des nouveautés phares est un nouveau modèle d'IA intégré qui organise automatiquement les onglets similaires en groupes et suggère même des noms, le tout localement afin de garantir la confidentialité.Grâce à l'utilitaire du navigateur, les utilisateurs peuvent désormais effectuer des conversions d'unités directement dans la barre d'adresse. Les unités prises en charge comprennent la longueur, la température, la masse, la force, la mesure angulaire et les fuseaux horaires. Pour ceux qui utilisent des onglets verticaux, la taille des zones d'outils de la barre latérale peut désormais être modifiée pour une plus grande personnalisation.Les utilisateurs Linux bénéficient d'une consommation de mémoire réduite de Firefox, et les mises à jour installées via les gestionnaires de paquets prennent désormais effet sans nécessiter de redémarrage forcé. Si ces fonctionnalités ciblent spécifiquement Linux, la saisie automatique des adresses a été étendue aux utilisateurs du Brésil, d'Espagne et du Japon, ce qui simplifie le remplissage des formulaires en ligne.Sur Android, Firefox 141 introduit le verrouillage automatique des onglets privés, qui peuvent être déverrouillés à l'aide d'une authentification biométrique ou d'un code PIN, ainsi qu'un menu repensé, une barre d'URL améliorée et la possibilité de partager des fichiers PDF. Sur iOS, cette mise à jour apporte une page d'accueil rafraîchie, un plateau d'onglets et une barre d'outils remaniés, ainsi que des améliorations notables en termes de performances.Mozilla a publié la version finale du navigateur web open source Firefox 141, avant son lancement officiel le 22 juillet 2025. Comme mentionné lors des tests bêta, Firefox 141 est une petite mise à jour qui n'introduit que quelques nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité d'utiliser moins de mémoire sur les systèmes Linux et de ne plus nécessiter de redémarrage forcé après l'application d'une mise à jour via un gestionnaire de paquets.Une autre nouvelle fonctionnalité de Firefox 141 est la possibilité d'utiliser l'IA pour suggérer des onglets et un nom pour les groupes d'onglets. Cette fonctionnalité est activée par défaut, et les utilisateurs peuvent la trouver dans les paramètres généraux sous la section Onglets s'ils souhaitent la désactiver. Mozilla précise que tout se passe sur votre appareil afin de respecter votre vie privée.Les amateurs d'onglets verticaux seront ravis d'apprendre que Firefox 141 leur permet d'ajuster la taille de la zone d'outils en bas de la barre latérale. Si vous souhaitez voir moins d'outils et plus d'onglets, il vous suffit de faire glisser vers le bas la ligne de séparation qui pousse les outils supplémentaires dans un menu déroulant. Cette version ajoute également la conversion d'unités à la barre d'adresse, active la fonction de remplissage automatique des adresses pour les utilisateurs au Brésil, en Espagne et au Japon, et ajoute la prise en charge des traductions en albanais, gujarati, hébreu, hindi, kannada, malais, malayalam, persan et télougou.De plus, Firefox 141 remplace l'icône en forme de roue de la page Nouvel onglet, qui vous permet de personnaliser la page Nouvel onglet avec un fond d'écran ou de modifier le nombre de lignes de raccourcis visibles en un coup d'œil, par un bouton « Personnaliser » avec un joli effet de fondu entrant/sortant. Par ailleurs, les versions de Firefox en valencien incluent désormais un dictionnaire catalan (variante valencienne) intégré pour le correcteur orthographique de Firefox. Pour les utilisateurs Windows, Firefox 141 utilise les icônes de police fournies par le système pour le bouton de légende sous Windows 11 et active la prise en charge de WebGPU.Pour les développeurs web, Firefox 141 réactive la prise en charge de CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State), implémente l'attribut closedby et sa propriété closedBy associée, et ajoute la prise en charge de l'effacement du bfcache (cache avant-arrière) lors de la réception de l'en-tête de réponse Clear-Site-Data: « cache ». De plus, la nouvelle version de Firefox ajoute la prise en charge de l'attribut HTML webkitdirectory et de la propriété HTMLInputElement.webkitdirectory correspondante sur Firefox pour Android.Pour les développeurs d'extensions, elle introduit la prise en charge de la méthode i18n.getPreferredSystemLanguages pour récupérer les paramètres régionaux préférés du système d'exploitation, qui complète la méthode i18n.getAcceptLanguages qui renvoie les détails des paramètres régionaux définis dans le navigateur web.Extrait des changements pour les développeurs :Pensez-vous que cette mise à jour est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?