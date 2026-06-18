Le réseau social Threads de Meta atteint les 500 millions dutilisateurs, et lance la fonctionnalité « Your Algo » pour personnaliser le fil dactualité, développe les communautés et les discussions en direct

Threads a atteint les 500 millions dutilisateurs actifs mensuels, près de trois ans après son lancement en tant que réponse de Meta à Twitter/X. Parallèlement à cette étape importante, Meta déploie de nouvelles fonctionnalités axées sur la personnalisation du fil dactualité, les communautés et les conversations en temps réel. La principale nouveauté est « Your Algo », un outil de contrôle du fil dactualité privé qui permet aux utilisateurs de choisir les sujets quils souhaitent voir davantage ou moins souvent pendant un, trois ou sept jours.
Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies qui détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. La société gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total. Meta est souvent considérée comme faisant partie du « Big Tech ».
Threads est un service américain de microblogging sur les réseaux sociaux exploité par Meta Platforms. Lutilisation de Threads nécessite un compte Instagram et le service propose une intégration entre les deux plateformes. Dès son lancement en 2023, Threads est devenu lapplication grand public connaissant la croissance la plus rapide de lhistoire, avec plus de 100 millions dutilisateurs acquis au cours de ses cinq premiers jours dexistence, dépassant ainsi le record précédemment établi par ChatGPT. Au troisième trimestre 2025, Threads comptait plus de 400 millions dutilisateurs actifs par mois.
Threads a connu une croissance accélérée depuis son lancement en juillet 2023. Le clone de Twitter développé par Meta a ajouté 20 millions de nouveaux utilisateurs en janvier 2025. Un an plus tard, de nouvelles données ont révélé que Threads dépasse désormais le réseau social X (ex-Twitter) d'Elon Musk en matière d'utilisation quotidienne sur mobile. Threads comptait 141,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur iOS et Android au 7 janvier 2026, tandis que X comptait 125 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur les appareils mobiles. X subit également la pression de Bluesky, qui s'est imposé comme la plateforme de choix pour la communauté scientifique.
Récemment, Threads a atteint les 500 millions dutilisateurs actifs mensuels, près de trois ans après son lancement en tant que réponse de Meta à Twitter/X. Parallèlement à cette étape importante, Meta déploie de nouvelles fonctionnalités axées sur la personnalisation du fil dactualité, les communautés et les conversations en temps réel.
La principale nouveauté est « Your Algo », un outil de contrôle du fil dactualité privé qui permet aux utilisateurs de choisir les sujets quils souhaitent voir davantage ou moins souvent pendant un, trois ou sept jours. Contrairement à lancienne fonctionnalité « Dear Algo », qui nécessitait une publication publique, ces demandes ne sont visibles que par lutilisateur. « Your Algo » est lancé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, offrant ainsi à Threads une option temporaire de contrôle du fil dactualité qui nest actuellement proposée ni par X ni par dautres grandes plateformes.
Threads sort également la fonctionnalité « Communautés » de sa phase bêta, en ajoutant un « Hub des communautés » pour faciliter la découverte et des icônes distinctes permettant de reconnaître plus facilement chaque espace. Les chats en direct seront étendus à toutes les communautés dici juillet, avec de nouvelles options de co-animation et de partage de moments de chat dans le fil dactualité principal, ce qui aidera Threads à mieux rivaliser avec X en matière dévénements en direct et de discussions en temps réel.
Malgré la popularité de Threads, une analyse de 2023 suggère qu'il faut éviter le nouveau réseau social Threads de Mark Zuckerberg. L'analyse affirmait : « La question de savoir s'il est judicieux de quitter Twitter et de s'inscrire à Threads dépend en grande partie des raisons qui vous poussent à le faire. Si la protection de la vie privée est votre principale préoccupation, par exemple, vous n'y gagnerez pas grand-chose, voire rien du tout. Issu des mêmes écuries que Facebook, le fait que Threads aspire des données personnelles ne devrait surprendre personne, mais le volume et l'étendue de ce qu'il recueille sont quelque peu stupéfiants. »
Voici l'annonce de Threads :
Nouvelles fonctionnalités pour célébrer les 500 millions dutilisateurs mensuels sur Threads
Aujourdhui, nous annonçons que Threads a atteint les 500 millions dutilisateurs actifs mensuels, une étape importante qui reflète le désir des utilisateurs de disposer dun espace public axé sur la conversation. Cette croissance est portée par les communautés des groupes de personnes qui se rassemblent autour des conversations qui leur tiennent à cur, quil sagisse de livres, de basket-ball, de parentalité ou de musique. Ces communautés ont fait de Threads ce quil est aujourdhui et, désormais, nous ajoutons de nouveaux outils pour les aider à devenir encore plus enrichissantes et dynamiques.
Nouvelles fonctionnalités pour les communautés sur Threads
Notre fonctionnalité « Communautés » est lune de celles qui ont connu la croissance la plus rapide sur Threads depuis son lancement lannée dernière. Aujourdhui, nous sortons les communautés de la phase bêta et proposons certaines des fonctionnalités les plus demandées, tout en investissant dans les personnes et les communautés qui nous ont permis den arriver là :
- Hub des communautés : nous facilitons la recherche et le passage dune communauté à lautre en les ajoutant au menu principal situé à gauche de votre fil dactualité.
- Icônes des communautés : les communautés disposent désormais de leurs propres identités visuelles distinctes, ce qui les rend plus faciles à repérer et à reconnaître sur Threads.
- Progression des communautés : vous pouvez désormais voir quand un sujet est sur le point de devenir une communauté et ce que vous pouvez faire pour laider à y parvenir.
- Champions des communautés : nous attribuons le statut de champion de communauté à davantage de personnes au sein des différentes communautés.
- Communautés locales : nous rendons les communautés plus locales, en commençant par des balises en langue locale au Japon, en Corée et à Taïwan.
Et dans les semaines à venir, nous étendrons les chats en direct à davantage de communautés avec la co-animation et la possibilité de citer des moments dans votre fil dactualité.
Vous donner le contrôle sur les conversations que vous voyez
En début dannée, nous avons lancé « Dear Algo », qui vous permet dindiquer à lalgorithme de Threads ce que vous souhaitez voir davantage ou moins. Aujourdhui, en réponse à vos commentaires, nous lançons « Your Algo », un complément à « Dear Algo » qui vous permet de contrôler en toute confidentialité les conversations qui saffichent dans votre fil dactualité.
Avec « Your Algo », vous pouvez indiquer à Threads que vous souhaitez voir davantage ou moins de contenus sur certains sujets et choisir la durée de votre demande : un, trois ou sept jours. Vous serez le seul à pouvoir consulter vos demandes, et vous pourrez gérer à la fois « Dear Algo » et « Your Algo » depuis un seul et même espace centralisé.
Interface utilisateur de « Your Algo »
« Your Algo » est déployé dès aujourdhui aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Les mises à jour daujourdhui ne sont quun début. Nous continuerons à améliorer Threads en fonction de vos retours afin de faire en sorte que cette application soit le meilleur endroit pour retrouver votre communauté et participer aux conversations qui comptent pour vous.
Source : Annonce de Threads
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