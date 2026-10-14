Mozilla lance Firefox Enterprise pour les entreprises européennes, un navigateur web professionnel accompagné d'une console que les entreprises peuvent héberger sur leurs propres serveurs

Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, lequel met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, ainsi qu'en version mobile pour Android (voir Firefox pour Android) et iOS, avec des portages non officiels pour d'autres plateformes telles qu'Oracle Solaris et OpenIndiana.
Récemment, Mozilla a lancé Firefox Enterprise, une version de son navigateur destinée aux entreprises et aux organismes publics qui doivent respecter des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité. Ce produit associe le navigateur Firefox à une console de gestion que les organisations peuvent héberger sur leurs propres serveurs. À partir de là, les équipes informatiques peuvent définir des règles dutilisation du navigateur, déterminer qui a accès à quoi et contrôler la destination des données.
Elles peuvent également autoriser, limiter ou désactiver les outils dIA, selon la page produit de Mozilla. Le navigateur peut avertir les collaborateurs, voire les en empêcher, lorsquils tentent denvoyer des données sensibles vers certains sites. Parmi les autres outils, on trouve un mode verrouillé pour la navigation à risque et un contrôle des extensions que le personnel est autorisé à installer. Lactivité du navigateur peut être transmise aux outils de sécurité déjà utilisés par lentreprise, et une assistance payante est incluse dans loffre.
Mozilla positionne ce produit dans le cadre de la volonté européenne de souveraineté numérique, alors que les gouvernements et les entreprises réglementées cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis dun petit nombre de géants de la tech. Le navigateur a été écarté de ce débat, a déclaré Mozilla, alors même que les employés sy connectent, y partagent des fichiers et y utilisent des outils dIA. « Si toutes vos options reposent sur la même technologie sous-jacente, le choix nest quune illusion. Tout comme le contrôle », a déclaré Anthony Enzor-DeMeo, qui est devenu directeur général de Mozilla en décembre.
Firefox fonctionne sous Gecko, qui, selon Mozilla, est le dernier grand moteur de navigateur à ne pas avoir été développé par Google ou Apple. La plupart des autres navigateurs populaires, dont Microsoft Edge, reposent sur Chromium, le projet open source mené par Google. Il est conçu pour fonctionner avec les outils que les entreprises utilisent déjà pour gérer les identifiants, les appareils et les alertes de sécurité, afin quelles naient pas à les remplacer, a précisé Mozilla.
Les ventes débuteront en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, puis sétendront à dautres pays ultérieurement. Mozilla na pas communiqué de tarifs. La société développe également Thunderbird Enterprise, qui proposerait la même approche auto-hébergée pour la messagerie électronique. Firefox compte environ 200 millions dutilisateurs mensuels et est déjà utilisé par des milliers dentreprises, selon Mozilla. Le mois dernier, la société a également intégré un modèle développé par la start-up française Mistral, spécialisée dans lIA, à la fonctionnalité de navigation assistée par IA de Firefox.
Cette annonce intervient près de trois ans après que des rapports ont révélé que Firefox était au bord du gouffre. En effet, Firefox avait connu un déclin progressif depuis le début de la dernière décennie et la survie du navigateur Web de Mozilla semblait plus menacée que jamais. Les données de StatCounter pour le mois de novembre 2023 montraient que Firefox ne détennait plus que 3,23 % de part de marché. Firefox se rapprochait à l'époque dangereusement des 2 % de part de marché en dessous duquel certains sites Web gouvernementaux (américains et britanniques, par exemple) cessent de supporter un navigateur. Depuis, le navigateur multiplie les initiatives pour redrésser la barre.
Source : Mozilla Firefox
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