Le réseau social X d'Elon Musk rend open source sous licence Apache-2.0 son algorithme de recommandation « For You » basé sur l'IA Grok, soit 10 000 lignes de code dont 63 % écrites en Rust et 37 % en Python

Une semaine après avoir annoncé son intention d'ouvrir le cur de son système de recommandation, X, la plateforme d'Elon Musk, a publié sur GitHub le code source de son algorithme « For You » (Pour vous) sous licence Apache-2.0. Le dépôt GitHub, qui compte près de 10 000 lignes de code réparties sur une centaine de fichiers, repose désormais sur un modèle de type transformateur basé sur l'intelligence artificielle (IA) Grok. Écrit majoritairement en Rust (63 %) et en Python (37 %), ce moteur classe dorénavant les contenus en fonction des interactions des utilisateurs, réduisant ainsi l'impact des stratégies artificielles de visibilité et renforçant la transparence du fonctionnement de la plateforme.
Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger Tesla, SpaceX, X (anciennement Twitter) et xAI. Musk est la personne la plus riche au monde depuis 2021 ; en décembre 2025, Forbes estimait sa fortune à environ 779 milliards de dollars américains.
Cette initiative fait suite à l'annonce par Elon Musk de son intention de rendre public l'algorithme de X, y compris les mécanismes régissant les contenus organiques et les publicités sponsorisées. L'objectif affiché était d'accroître la transparence de la plateforme, alors que les critiques sur la pertinence du fil « For You » et sur l'usage accru du modèle d'IA Grok se multipliaient.
Cette démarche survient alors que lalgorithme de X fait lobjet dun examen critique. Une enquête de Sky News a en effet révélé que la plateforme X présente un biais algorithmique favorisant la mise en avant de contenus d'extrême droite et extrêmes. Selon l'analyse, les nouveaux utilisateurs, quelle que soit leur orientation politique initiale, seraient davantage exposés à des contenus de droite dans le fil « For You », ce qui alimente le débat sur les choix algorithmiques de la plateforme.
Elon Musk a publié le code du flux « For You » (Pour vous) sur GitHub sous licence Apache-2.0. Cette évolution apporte plus de transparence en permettant au public d'examiner comment le contenu est classé et promu sur la plateforme.
Contrairement à l'approche open source précédente de 2023, le nouveau système s'appuie sur un modèle de transformateur basé sur Grok et supprime presque toute la logique codée manuellement. À la place, il apprend les stratégies de classement uniquement à partir des modèles d'engagement des utilisateurs, ce qui minimise l'impact de tactiques telles que le bourrage de hashtags ou la publication à des moments dits optimaux.
Suite à cette évolution architecturale, le fil d'actualité For You combine désormais le contenu interne provenant des comptes suivis et les publications externes découvertes grâce à un système de recherche basé sur l'apprentissage automatique. Il en résulte un moteur de recommandation qui classe tous les contenus à l'aide du modèle de transformateur basé sur Grok.
Selon le référentiel GitHub, la base de code se compose d'environ 100 fichiers et comprend un peu moins de 10 000 lignes de code, dont 63 % sont écrites en Rust et 37 % en Python.
Cette ouverture du code intervient alors que X cherche à redéfinir son identité après une période de turbulences. En 2023, Elon Musk a rebaptisé Twitter en « X » et a abandonné son logo emblématique, un changement radical qui s'est accompagné d'un net recul du nombre de téléchargements et du classement de l'application sur l'App Store et le Play Store.
Le virage s'inscrivait dans la stratégie de transformation engagée par Elon Musk après l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022. Le dirigeant ambitionnait alors de faire de X une plateforme multifonctionnelle regroupant communication, contenus multimédias et services financiers. Cependant, ce rebranding a fragilisé la notoriété de la plateforme, illustrant les difficultés à concilier rupture symbolique et maintien d'une base d'utilisateurs fidèles.
Dans le même temps, la concurrence sest intensifiée. En janvier 2026, Threads, le réseau social développé par Meta lancé en juillet 2023, a dépassé X en nombre dutilisateurs quotidiens sur mobile, confirmant une tendance observée depuis plusieurs mois.
Selon les données disponibles, Threads comptait 141,5 millions dutilisateurs actifs quotidiens sur iOS et Android au 7 janvier 2026, contre 125 millions pour X. Parallèlement, Bluesky exerce une pression supplémentaire en attirant des communautés spécifiques, notamment scientifiques. Dans ce contexte concurrentiel accru, louverture de lalgorithme « For You » de X apparaît aussi comme une tentative de repositionnement stratégique pour restaurer lattractivité de la plateforme.
Source : Code de l'algorithme « For You » (GitHub)
