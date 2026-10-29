Mozilla lance Firefox 159 avec le suivi intelligent des changements de page grâce à sa Smart Window, un partage amélioré sous macOS et Google Lens sur iOS

Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, lequel met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, ainsi qu'en version mobile pour Android et iOS, avec des portages non officiels pour d'autres plateformes telles qu'Oracle Solaris et OpenIndiana.
Récemment Mozilla a lancé Firefox 159, mettant en avant dans cette version les fonctionnalités étendues de sa « Smart Window », alimentée par lIA. Les utilisateurs peuvent désormais demander au navigateur de surveiller les pages à la recherche de changements, tels que des baisses de prix ou des réapprovisionnements, en tapant /watch dans la fenêtre de discussion et en choisissant la fréquence de vérification ; lorsquun résultat correspondant est détecté, Firefox affiche une notification sur le bureau et le signale par un point sur le bouton « Tâches » de la barre doutils.
Les surveillances peuvent être modifiées, mises en pause, vérifiées manuellement ou supprimées à partir de ce bouton « Tâches » ou de la page about:smartwindowtasks. Mozilla précise que cette fonctionnalité fait lobjet dun déploiement progressif ; tout le monde ne pourra donc pas en bénéficier immédiatement. Par ailleurs, loption « Résumer la page » du chatbot IA envoie désormais ladresse de la page au fournisseur du chatbot plutôt que le texte de la page, ce qui signifie que les articles volumineux ne sont plus tronqués en résumés partiels.
Les utilisateurs de PC bénéficient dune série de modifications mineures mais pratiques. Le partage sous macOS seffectue désormais via le sélecteur de partage natif de macOS, qui affiche un aperçu de la page et les contacts récents aux côtés dAirDrop, de Messages et dautres applications ; il est également possible de partager plusieurs onglets sélectionnés à la fois. Les mots de passe enregistrés apparaissent par défaut dans la barre latérale, ce qui évite aux utilisateurs de devoir dabord ajouter loutil « Mots de passe ».
Sous macOS, les applications qui nécessitent une connexion via le navigateur par défaut, dont ChatGPT, ouvrent désormais leur page de connexion dans Firefox plutôt que dans Safari lorsque Firefox est défini comme navigateur par défaut. La navigation au clavier a également été repensée : il est possible deffectuer une recherche parmi les onglets ouverts à laide de Ctrl+Maj+A sous Windows et Linux ou de Cmd+Maj+A sous macOS, tandis que le raccourci pour les extensions et les thèmes est désormais Ctrl+Maj+F sous Windows et Linux et Cmd+Maj+Esous macOS. Tous ces raccourcis peuvent être redéfinis dans about:keyboard.
Sur iOS, Mozilla procède à une refonte de « Quick Answers », promettant une expérience plus épurée et plus intuitive, bien que cette fonctionnalité reste réservée aux utilisateurs américains. La mise à jour pour iPhone intègre également Google Lens à Firefox, permettant aux utilisateurs deffectuer des recherches sur ce quils voient à lécran.
Il y a peu, Mozilla a lancé une nouvelle campagne publicitaire pour Firefox qui joue sur la nostalgie des débuts dInternet afin de reconquérir les utilisateurs ayant changé de navigateur. « Aujourdhui, Internet vous suit à la trace, vous interrompt et vous demande des autorisations quil a déjà prises. Mais cela na pas toujours été le cas, et ce nest pas ainsi que cela devrait fonctionner », écrit Anthony Enzor-DeMeo, PDG de Mozilla, dans un message publié sur LinkedIn. « Cest ainsi que quelques entreprises ont décidé que cela devait fonctionner, parce que cest rentable. » Firefox affirme : « Chez Firefox, nous faisons un pari différent. Vous vous souvenez de nous ? Eh bien, nous sommes toujours là, et nous ne pensons pas quInternet devrait être comme ça »
Voici la publication de Mozilla sur les notes de version de Firefox 159.0 :
Version 159.0, mise à disposition pour la première fois des utilisateurs du canal « Release »
Nouveau
Le partage sous macOS utilise désormais le sélecteur de partage natif de macOS, qui affiche un aperçu de la page et des contacts récents, ainsi quAirDrop, Messages et dautres applications. Il est également possible de partager plusieurs onglets sélectionnés à la fois. Les mots de passe enregistrés sont désormais accessibles par défaut depuis la barre latérale, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter au préalable l'outil « Mots de passe ». Smart Window peut désormais surveiller des pages pour détecter des changements, tels que des baisses de prix ou des réapprovisionnements. Tapez /watch dans le chat pour en configurer une, et Firefox vous enverra une notification sur votre bureau lorsqu'il détectera une correspondance. Vous pouvez gérer vos surveillances depuis le bouton « Tâches » de la barre d'outils ou depuis la page about:smartwindowtasks.
Corrigé
On a corrigé le problème qui faisait que la boîte de dialogue de téléchargement de fichiers s'ouvrait dans le dernier dossier où un fichier avait été enregistré, comme « Téléchargements », au lieu du dernier dossier utilisé pour les téléchargements, ainsi qu'une augmentation rapide de l'utilisation de la mémoire lorsque des sites tels que l'application Web Zoom restaient ouverts dans une fenêtre minimisée. S'y ajoutent un affichage incorrect de certaines vidéos sous Windows lorsque la fonction NVIDIA RTX Video HDR est activée, un problème empêchant l'importation des signets à partir de profils Google Chrome connectés à un compte Google, et un problème où le bouton « Remplacer » dans les outils d'écriture Apple sous macOS insérait le contenu du presse-papiers au lieu du texte réécrit sur certains sites, tels que Gmail.
Par ailleurs, un problème où les longues listes déroulantes sur les pages Web affichaient parfois un espace vide à la place des dernières options jusqu'à ce que l'on fasse défiler la liste a été résolu, tout comme un problème où certains sites, tels que Slack, ne se chargeaient pas au lieu de basculer vers HTTP/2 lorsque le site rejetait une requête HTTP/3.
On note la résolution d'un problème où Firefox utilisait trop de mémoire sous Linux avec une carte graphique AMD lors de laffichage de cartes ou de résultats de recherche de lieux sur des sites tels que ChatGPT, d'un problème où les pressions rapides sur les boutons de la manette étaient parfois ignorées dans les jeux en ligne sous macOS, d'un problème où les onglets souvraient parfois dans une nouvelle fenêtre lorsquon cliquait dessus sous Linux avec Wayland, et d'un problème où les menus et les panneaux saffichaient progressivement sous Windows et Linux lorsque les effets danimation étaient désactivés dans le système dexploitation. Et diverses corrections de sécurité.
Modifié
Sous macOS, les applications qui nécessitent une connexion via le navigateur par défaut, telles que ChatGPT, ouvrent désormais leur page de connexion dans Firefox plutôt que dans Safari lorsque Firefox est défini comme navigateur par défaut. Parallèlement, loption « Résumer la page » du chatbot IA envoie ladresse de la page au fournisseur du chatbot plutôt que le texte de la page ; ainsi, les pages longues ne sont plus tronquées pour ne fournir quun résumé partiel.
De plus, il est désormais possible deffectuer une recherche parmi les onglets ouverts à laide d'un raccourci clavier : Ctrl+Maj+A sous Windows et Linux, Cmd+Maj+A sous macOS. Le raccourci pour les extensions et les thèmes passe à Ctrl+Maj+F sous Windows et Linux, et Cmd+Maj+E sous macOS, des raccourcis qui peuvent être modifiés dans about:keyboard. Enfin, les adresses Web écrites en javanais, en balinais, en syllabaire autochtone canadien et en N'Ko s'affichent dans leur propre écriture au lieu d'apparaître sous la forme de texte encodé « xn-- ».
Entreprise : Pour les mises à jour et les correctifs de Firefox Enterprise, consultez les notes de mise à jour de Firefox Enterprise. Pour les modifications apportées aux politiques, consultez le journal des modifications de la documentation d'administration de Firefox.
Développeurs : La console Web autorise désormais à nouveau la déclaration de variables let, constet class, ce qui permet de modifier un extrait de code et de le réexécuter sans erreur de redéclaration.
Plateforme Web
Firefox prend désormais en charge les animations pilotées par le défilement : les animations CSS et celles de lAPI Web Animations peuvent ainsi évoluer en fonction de la position de défilement dun conteneur ou de la visibilité dun élément à mesure quil apparaît à lécran. Cela saccompagne de lajout des propriétés animation-timeline, scroll-timeline, view-timeline et animation-range, ainsi que des interfaces ScrollTimeline et ViewTimeline. En outre, le navigateur gère les registres déléments personnalisés à portée limitée ; un registre créé à laide du constructeur CustomElementRegistry() étant distinct du registre global window.customElements, des éléments personnalisés partageant un même nom de balise peuvent coexister sur une même page.
Sur les appareils compatibles, WebGL prend en charge les extensions EXT_clip_control et EXT_texture_mirror_clamp_to_edge, tandis que WebGL 2 gère EXT_texture_norm16. Enfin, lAPI Sanitizer nettoie le code HTML au fur et à mesure de son analyse, plutôt quaprès celle-ci ; ainsi, les constructeurs déléments personnalisés ne sexécutent plus pour les éléments supprimés par le Sanitizer.
Source : Mozilla
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