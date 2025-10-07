Le président de la commission sénatoriale US Ted Cruz s'en prend à Wikipédia, l'accusant d'avoir un parti pris gauchiste et la Fondation Wikimedia de « soutenir financièrement des organisations de gauche »

Le président de la commission sénatoriale du commerce US, Ted Cruz (R-Texas), a fait pression sur Wikipédia pour obtenir des informations sur la manière dont elle gère l'encyclopédie en ligne et traite les préjugés idéologiques, alors que les critiques conservatrices à l'égard du site s'intensifient. Le républicain du Texas a pressé Iskander de lui fournir des informations sur la manière dont le contenu est créé et édité sur Wikipédia, sur la manière dont les préjugés idéologiques sont traités, sur la manière dont la catégorisation est déterminée dans sa liste de sources fiables et sur la manière dont les rédacteurs sont supprimés ou bannis, entre autres demandes.
En décembre 2024, Elon Musk a demandé aux gens de ne pas faire de dons à Wikipédia à la suite d'initiatives de 50 millions de dollars en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Musk a déclaré : « Arrêtez de faire des dons à Wokepedia jusqu'à ce qu'ils rétablissent l'équilibre de leur autorité d'édition ». Dans un autre post qui critique Wikipedia, Elon Musk a écrit : « Où va votre don à Wikipédia», pour souligner le fait que Wikipédia donnerait la priorité à l'idéologie Woke plutôt qu'à l'utilité. En effet, Elon Musk n'est pas du tout fan du mouvement woke.
Récemment, le président de la commission sénatoriale du commerce US, Ted Cruz (R-Texas), a fait pression sur Wikipédia pour obtenir des informations sur la manière dont elle gère l'encyclopédie en ligne et traite les préjugés idéologiques, alors que les critiques conservatrices à l'égard du site s'intensifient. Rafael Edward Cruz est un homme politique et avocat américain qui occupe depuis 2013 le poste de sénateur junior du Texas. Membre du Parti républicain, Cruz a été solliciteur général du Texas de 2003 à 2008. Depuis 2025, Cruz préside la commission sénatoriale du commerce.
Pour information, Cruz a été élu au Sénat américain en 2012, devenant ainsi le premier Hispano-Américain à occuper le poste de sénateur du Texas. Au Sénat, il a toujours adopté des positions conservatrices en matière de politique économique et sociale. En 2016, Cruz s'est présenté à l'investiture républicaine pour la présidentielle, se posant en concurrent sérieux du favori Donald Trump lors d'une primaire marquée par des échanges intenses, souvent personnels. Cruz a d'abord refusé d'apporter son soutien à Trump après que celui-ci eut obtenu l'investiture, mais il est devenu un fervent partisan de Trump pendant son premier mandat. En 2025, il a rédigé et mené les efforts visant à faire adopter la loi TAKE IT DOWN, promulguée par le président Donald Trump.
Dans une lettre adressée à la PDG de la Wikimedia Foundation, Maryana Iskander, Cruz a fait part de ses inquiétudes concernant les préjugés potentiels de gauche au sein de cette plateforme largement utilisée. « Wikipédia est née d'un concept noble : rassembler les connaissances humaines à partir de sources vérifiables et les mettre gratuitement à la disposition du public. C'est ce qui rend les rapports sur le parti pris systémique de Wikipédia particulièrement troublants », a écrit le sénateur. « Son influence s'étend encore davantage à l'ère de l'intelligence artificielle, car tous les grands modèles de langage ont été entraînés sur cette plateforme », a-t-il ajouté. « Wikipédia façonne ce que les Américains lisent aujourd'hui et ce que la technologie produira demain. »
Cruz a cité la liste des sources fiables de Wikipédia comme exemple clé, soulignant que CNN, MSNBC et le Southern Poverty Law Center sont considérés comme « généralement fiables », tandis que Fox News est considéré comme « généralement peu fiable » en matière de politique et de science et que la Heritage Foundation est « dépréciée » et figure sur la « liste noire des spams » du site.
Les sites « dépréciés » sont jugés peu fiables et leur utilisation comme sources sur Wikipédia est généralement interdite. Les sites figurant sur la « liste noire des spams » sont automatiquement bloqués et ne peuvent pas être répertoriés comme sources. La page suggère que la Heritage Foundation a été placée sur la « liste noire » pour avoir tenté de divulguer les informations personnelles des éditeurs.
Cruz a également critiqué la manière dont la Wikimedia Foundation, l'organisation à but non lucratif qui gère l'encyclopédie en ligne, distribue ses subventions. Il a affirmé que le groupe « soutient financièrement des organisations de gauche qui contribuent au contenu de Wikipédia », citant des subventions axées sur le « démantèlement des systèmes suprémacistes » et les efforts visant à « décoloniser l'internet ».
Le républicain du Texas a pressé Iskander de lui fournir des informations sur la manière dont le contenu est créé et édité sur Wikipédia, sur la manière dont les préjugés idéologiques sont traités, sur la manière dont la catégorisation est déterminée dans sa liste de sources fiables et sur la manière dont les rédacteurs sont supprimés ou bannis, entre autres demandes.
Wikipédia s'est retrouvée au centre d'une réaction conservatrice ces derniers jours, après que le cofondateur du site, Larry Sanger, ait accordé une interview au commentateur conservateur Tucker Carlson. Sanger, critique de longue date qui a quitté le projet en 2002, a mis en avant la liste des sources fiables. Alors que des extraits de l'interview de Sanger circulaient sur les réseaux sociaux, le magnat de la technologie Elon Musk a qualifié l'encyclopédie en ligne de « Wokepedia » et a annoncé que sa société d'intelligence artificielle, xAI, était en train de développer une alternative appelée « Grokipedia ».
David Sacks, responsable de l'IA et de la cryptographie à la Maison Blanche, a suggéré que le site était « désespérément partial », affirmant qu'une « armée d'activistes de gauche maintenait les biographies et s'opposait à toute correction raisonnable ». Le capital-risqueur Chamath Palihapitiya, figure clé de la Silicon Valley qui anime le podcast « All-In » avec Sacks, a également accusé Wikipédia de « censure partiale ».
En réponse à ces allégations, la Fondation Wikimedia a déclaré dans un communiqué que ses valeurs « reflètent notre engagement indéfectible en faveur de la fiabilité des connaissances, de la neutralité et de l'amélioration constante ». « Wikipédia informe, elle ne persuade pas », a déclaré l'organisation à but non lucratif. « Certains commentaires récents négligent la surveillance constante et de haute qualité exercée par des bénévoles et les solides mesures de protection déjà en place sur Wikipédia. Ces protections permettent aux éditeurs bénévoles d'exercer leur droit à la liberté d'expression, tout en préservant l'intégrité des connaissances. »
Dans le même temps, des initiatives ont été lancé pour concurrencer Wikipedia. Début octobre, Elon Musk a annoncé que xAI travaille sur un concurrent de Wikipédia alimenté par l'IA. Le milliardaire a également souligné que ce nouveau challenger, baptisé « Grokipedia », constituerait la prochaine étape vers l'objectif de xAI : comprendre l'univers. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Musk a écrit : « Nous développons Grokipedia @xAI. Ce sera une amélioration considérable par rapport à Wikipédia. Franchement, c'est une étape nécessaire vers l'objectif de xAI : comprendre l'univers. »
En 2023, la Fondation Justapedia (Justapedia Foundation - JPF) avait déjà annoncé la disponibilité publique de sa nouvelle encyclopédie en ligne Justapedia. Le projet vise à concurrencer Wikipédia et se présente comme un remplaçant potentiel de cette dernière. Justapedia allègue que Wikipédia est de plus en plus controversée, polarisée et fait preuve d'une partialité systémique. Mais dans le même temps, Justapedia, une encyclopédie dont une bonne partie du contenu provient de Wikipédia, est également vivement critiquée. L'idée de Justapedia est de rendre le contenu provenant de Wikipédia plus impartial et de rechercher le plus possible la vérité, mais la manière d'y parvenir reste floue.
Source : Président de la commission sénatoriale américaine Ted Cruz
Et vous ?
Pensez-vous que ces accusations sont crédibles ou pertinentes ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Les républicains enquêtent sur Wikipédia suite à des allégations de partialité organisée pour rendre les articles anti Israel et pro Poutine et créer par conséquent un biais pour les chatbots IA
Trump plaisante et déclare que TikTok devrait être modifié pour devenir « 100 % MAGA » (« Make America Great Again »), mais certains craignent de voir l'application devenir une caisse de résonance pro-Trump
La Russie clone Wikipédia, la censure et interdit l'original après l'avoir accusé de diffuser des infox sur le conflit en Ukraine. Les articles du site russe souffrent de nombreuses irrégularités
Vous avez lu gratuitement 629 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.